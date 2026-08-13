Horacio Melgarejo reveló si dejará Cienciano tras fuerte castigo en la Liga 1: "Entiendo..."

Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, viene logrando un histórico campeonato en la Copa Sudamericana 2026 luego de clasificar hasta octavos de final y enfrentar a Botafogo. Asimismo, debido a sus controversiales comentarios fue castigado por la Liga 1 y ahora reveló si se irá del club cusqueño tras este duro momento.

Horacio Melgarejo reveló si se irá de Cienciano tras castigo en la Liga 1

En conversación con TV Perú Deportes, Melgarejo fue consultado sobre si recibió ofertas de otros clubes tras su buena campaña en Sudamericana con Cienciano a lo que el argentino dejó en claro que equipos de Ecuador, Argentina y Perú consultaron por él.

"Vamos a ver, yo soy un profesional. Estoy feliz en Cusco, en Cienciano, me encantaría seguir pero esa es una respuesta que tiene que darte la directiva. Sí es verdad que hubo sondeos de clubes de Argentina, Ecuador y de algunos de Perú también", afirmó.

Horacio Melgarejo reveló que acudirá al TAS para resolver su castigo en la Liga 1

Por otro lado, Horacio Melagarejo dejó en claro que le gustaría seguir siendo técnico de Cienciano del Cusco, sin embargo, todo dependerá de la decisión final del TAS, ya que siente que estar castigado un año no es bueno ni para él ni para el club.

Asimismo, el entrenador argentino dejó en claro que todavía no sabe si se irá o seguirá en el elenco cusqueño, por lo que en un mes tendrá una respuesta tras la resolución del TAS.

"Entiendo que el club está esperando la decisión final del TAS, porque la sanción que me dieron es entendible que ningún club tenga a su entrenador principal un año fuera. Creo que también es entendible que el club pueda estar viendo eso o lo ponga ansioso ese tema. En 21 días o un mes se sabrá lo que el TAS decida", concluyó.