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Andrés Mendoza explotó en vivo tras ser cuestionado por su paso en Europa: "Yo demostré allá"

El 'Cóndor' se enojó luego de que uno de los conductores le cuestionara su paso por Europa, lo que llevó a que rompiera una decoración del set de grabaciones.

Antonio Vidal
Andrés Mendoza explotó en vivo tras ser cuestionado por su paso en Europa. Foto: composición Líbero/Datazo
Andrés Mendoza explotó en vivo tras ser cuestionado por su paso en Europa. Foto: composición Líbero/Datazo
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¡No soportó! Andrés Mendoza no se guardó nada y explotó en vivo luego de que se le cuestionara su paso por Europa. En una reciente edición del programa conocido como 'Datazo', tuvo un tenso momento cuando se estaba hablando de los jugadores que han tenido paso por el Viejo Continente. Sin embargo, durante la conversación, la hostilidad creció luego de que el periodista conocido como Chevaristo le cuestionara su paso internacional al 'Cóndor'.

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Andrés Mendoza y Evaristo Cruz protagonizaron tenso momento. Foto: composición Líbero/Datazo

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“¿Cómo vas a hablar contra los extranjeros si te trajiste toda la plata de Europa? Pero bueno, entonces no hables contra los extranjeros”, fueron las palabras de Chevaristo que hizo que el ex jugador de Brujas se molestara.

Tras esto, el exdelantero señaló que cuando fue para allá, dio la talla. “Yo fui a Europa y di la talla. Tú estás equivocado” pero esto no fue todo, pues debido a su enojo, agarró una decoración que tiró contra el piso causando el asombro entre los presentes.

Mendoza rompió una decoración del set

Mendoza rompió una decoración del set

¿Cuánto llegó a valer Andrés Mendoza como futbolista?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el 'Cóndor' alcanzó una cifra de 3,50 millones de euros durante su paso por el Metalurg Donetsk.

Trayectoria de Andrés Mendoza

  • Cristal Sub-20
  • Sporting Cristal
  • Club Brujas
  • Metalurg Donetsk
  • Marsella
  • Dinamo Moscú
  • Steaua Bucarest
  • Monarcas Morelia
  • Diyarbakirspor
  • Columbus Crew
  • Atlante
  • Pacífico
  • Alianza Universidad
  • Retirado
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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