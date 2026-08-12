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Universitario venció 3-1 en condición de visita y desató la algarabía en toda su hinchada

Universitario sacó un notable rendimiento, se impuso en la altura ante su rival y consiguió tres puntos esenciales en la pelea por el título del torneo.

Angel Curo
Universitario venció 3-1 en condición de visita y desató la algarabía en toda su hinchada
Universitario venció 3-1 en condición de visita y desató la algarabía en toda su hinchada | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes no ha tenido el mejor rendimiento en lo que va del torneo y se ha dejado puntos importantes, lo que ha complicado sus opciones al título. Sin embargo, los hinchas se llenaron de alegría luego de que el equipo venciera por 3-1 jugando de visita ante un duro rival.

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Universitario venció 3-1 en condición de visita y desató la algarabía en toda su hinchada

Los hinchas están enfocados en la pelea por el título por la Liga 1 2026, aunque también siguen de cerca el rendimiento de sus divisiones menores. Precisamente, la Sub-18 generó alegría tras vencer por 3-1 a Sport Huancayo en la fecha 14 de la Liga Nacional Juvenil.

Universitario llegó hasta el estadio IPD de Huancayo para enfrentar al ‘Rojo Matador’ y desde el inicio logró plasmar su esquema táctico, imponiéndose en casi todas las zonas del campo. La gran figura del encuentro fue el futbolista Leonel Ramírez quien maravilló con un doblete.

Universitario de Deportes

Universitario venció 3-1 a Sport Huancayo por la Liga Nacional Juvenil Sub-18

Asimismo, otro de los jugadores destacados fue Víctor Calagua, autor de un gol. Si bien Sport Huancayo logró descontar, no fue suficiente para quebrantar los planes de la 'U' cediéndoles la victoria. El equipo comandado por el DT Conrad Flores se ilusiona con su tercera victoria consecutiva y aspira a seguir en la pelea por los primeros lugares del Grupo B de la Liga Nacional Juvenil.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Liga Nacional Juvenil Sub-18

Universitario se ubica en el tercer lugar del Grupo B con una gran ventaja sobre su rival y ya tiene asegurada su clasificación a la siguiente ronda.

Grupo BPJDGPuntos
1. Alianza Lima14+2233
2. Sporting Cristal14+2131
3. Universitario14+1328
4. Sport Huancayo14-1515
5. Academia Cantolao13-713
6. San Martín13-813
7. Sport Boys13-412
8. ADT13-226
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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