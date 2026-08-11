Héctor Cúper y la decisión que tomó con Piero Quispe para enfrentar a FC Cajamarca

Listo para hacer debut y convertirse en el salvador para un estilo de juego más vistoso en Universitario. Piero Quispe aparecerá en la lista de convocados para enfrentar el domingo a FC Cajamarca, pero hasta el momento es un secreto si será titular.

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El volante trabajó de forma intensa durante los últimos diez días para que pueda agarrar su mejor ritmo de competencia. Ante Sporting Cristal se decidió que sea el último partido que no se haga presente al estar en su último proceso.

El técnico Héctor Cúper armará hoy su once titular y se despejará la duda de su titularidad. 'Pierito' se siente muy motivado para poder empezar a sumar minutos y poder ayudar a sus compañeros a conseguir los resultados que se necesitan y no despegarse de los primeros lugares del Torneo Clausura.

Piero Quispe rla viene rompeindo en cada entrenamiento para poder ser titular.

Si bien es cierto, Piero Quispe viene trabajando como un "diez" detrás de los dos puntas, también puede aparecer en la primera línea de volante para generar una salida limpia que pueda garantizar un mayor éxito de traslado del balón.

Trayectoria de Piero Quispe