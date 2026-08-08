Héctor Cúper habló sin filtros por ausencias de Quispe y Flores con Universitario: "No tiene..."

Universitario de Deportes empató 1-1 ante Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. Los cremas necesitaban ganar para no alejarse del liderato, pero no pudieron imponer condiciones. Uno de los aspectos más relevantes de este duelo fue la ausencia de Piero Quispe y Edison Flores para este encuentro. Ahora, Héctor Cúper reveló el motivo por el que no fueron convocados.

Héctor Cúper habló sin filtros por ausencias de Piero Quispe y Edison Flores

Luego del pitazo final en el Estadio Monumental, Héctor Cúper compareció ante los medios en conferencia de prensa, donde fue consultado por su decisión de dejar fuera a Piero Quispe, uno de los flamantes fichajes, y Edison Flores, considerado un referente dentro del plantel.

Ante ello, el técnico de Universitario dejó en claro que siguen formando parte del plantel, por lo que en un futuro pueden ser considerados en la nómina. No obstante, resaltó que los convocados siempre son los que están más óptimos para poder iniciar acciones.

Piero Quispe y Edison Flores no fueron convocados en los dos últimos partidos de Universitario

“No quiere decir que el que no jugó hoy, no tiene posibilidad de jugar, es una competencia que beneficia y el que esté mejor va a jugar”, señaló el reconocido estratega.

De esta forma, Cúper dejó entrever que ambos jugadores quedaron fuera de la lista de convocados por no contar con el ritmo necesario para disponer de minutos, por lo que deberán de volver a las prácticas y competir por el puesto.

Sin embargo, se hace llamativo la pérdida de protagonismo que ha tenido el 'Orejas' en esta segunda parte del campeonato, ya que se ha quedado fuera de lista en los últimos dos partidos, y no disputa minutos desde la fecha 1 del Torneo Clausura ante ADT, donde ingresó como suplente.

Piero Quispe puede debutar ante FC Cajamarca

Por su parte, Piero Quispe continúa en proceso de recuperar su mejor ritmo futbolístico. El volante ya suma semana y media de trabajos con Universitario, por lo que todo hace indicar que puede ser considerado para el próximo partido ante FC Cajamarca.