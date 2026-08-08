Mosquera y su categórica opinión del Monumental tras empate ante Universitario: "Esta cancha..."

Sporting Cristal no logró quedarse con los tres puntos, los rimenses tenían la obligación de vencer para escapar de la parte baja de la tabla, pero rescataron un empate por 1-1 ante Universitario de Deportes por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Luego del pitazo final, el DT Roberto Mosquera sorprendió a los hinchas al referirse con firmes palabras sobre el Estadio Monumental.

Roberto Mosquera y su categórica opinión del Monumental

Durante la conferencia de prensa, Roberto Mosquera fue consultado por sus sensaciones tras el empate. Ante ello, el técnico no dudó en rescatar el gran esfuerzo de su equipo y sorprendió al dejar de lado el hinchaje para destacar la jerarquía del Estadio Monumental de Universitario.

'Mou' valoró al coloso de Ate como uno de los escenarios más complicados por la presión que ejerce jugar contra un estadio lleno. No obstante, resaltó especialmente la personalidad de sus dirigidos para sobreponerse y sacar un gran desempeño.

Universitario y Sporting Cristal empataron 1-1 en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura.

"Siempre un punto es importante, pero en esta cancha es como si hubieses ganado porque estamos hablando de más de 30 mil personas poniendo presión, pero un equipo como Cristal tuvo la personalidad de pararse bien, hacer un buen partido, hemos cumplido dos meses recién de trabajo y ya se ve una idea manifiesta”, señaló.

Del mismo modo, el técnico de 70 años remarcó que ha sido un partido atractivo para el público donde cualquier equipo pudo vencer. "Me ha gustado el partido, son los partidos que la gente paga la entrada y quiere ver, ambos estuvimos bien, me quedo tranquilo con el trabajo individual", acotó el estratega.

Roberto Mosquera valoró la mejora del equipo tras su llegada

"Le estamos cambiando la cara a Cristal, hoy hemos dado muestras que estamos cerca del Cristal que la hinchada quiere. Hay tantas cosas que subsanar. Son pocos los equipos que logran tener 56 % de posesión de balón aquí, hay cosas positivas. Hay una distancia entre el Sporting Cristal del Apertura y el del presente, no es por desmerecer el trabajo de los demás, sino por enaltecer la responsabilidad, que hemos tomado en un momento difícil de Cristal”, finalizó.