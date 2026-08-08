Yoshimar Yotún rotundo tras el altercado con Jairo Concha en el 'U' vs Cristal: "Yo lo..."

Yoshimar Yotún, capitán de Sporting Cristal, se pronunció tras el empate por 1-1 con Universitario de Deportes en el Estadio Monumental por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El volante rimense dio sus apreciaciones sobre el encuentro ante los cremas, pero también aprovechó para aclarar la discusión que tuvo con Jairo Concha.

Corría el minuto 29 del primer tiempo, cuando Yoshimar Yotún derribó a Concha con una fuerte entrada. Luego de esta jugada, inmediatamente el mediocampista perdió los papeles y se levantó para increpar al hombre de Universitario, ocasionando que ambos se vieran envueltos en un altercado. El juez Sebastián Lozano optó por separar a ambos jugadores y amonestar al rimense.

Universitario y Cristal empataron 1-1 por la fecha 4 del Torneo Clausura.

¿Qué dijo Yoshimar Yotún sobre su discusión con Jairo Concha?

En declaraciones a la prensa tras el partido, 'Yoshi' restó importancia a lo ocurrido en el terreno de juego y aseguró que mantiene una muy buena relación con Jairo Concha, a quien consideró un hermano. Asimismo, explicó que el tenso cruce entre ambos fue producto de la adrenalina y la tensión del partido.

“Jairo (Concha) es mi hermano, hemos compartido mucho en la selección. Obviamente cada uno defiende sus colores, pero nada, a Jairo yo lo quiero un montón, no pasa nada”, manifestó Yotún ante los medios, zanjando el tema de la discusión con el volante merengue.

De igual forma, el capitán de los bajopontinos valoró el esfuerzo de sus compañeros para rescatar un punto en su visita al Monumental de Ate: “Jugamos tranquilos, obviamente vinimos a ganar. Creo que hicimos un partido bastante bueno, pero no es fácil venir a jugar aquí a estadio lleno”, añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Tras el empate frente a los cremas, Sporting Cristal volverá a jugar el próximo domingo 16 de agosto a las 11:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo ante Sport Huancayo, por la fecha 5 del Torneo Clausura. Los dirigidos por Roberto Mosquera buscan seguir invictos tras sumar cuatro puntos de seis en sus últimos dos encuentros.