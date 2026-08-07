Perú vs México Vóley EN VIVO por Mundial Sub 17: hora, canal y dónde ver transmisión

El Mundial U17 de Vóley sigue su curso para Perú. La selección nacional se medirá con México por la tercera jornada del grupo B, en un encuentro programado en el Liceo Particular Mixto, en San Felipe, Chile. El duelo arrancará a la 1.00 p. m., hora peruana, y podrá verse en señal abierta por Latina TV, canal 2.

El combinado dirigido por Marcello Bencardino llegó a esta cita tras imponerse 3-0 a Túnez en su estreno, aunque en su segundo compromiso cayó frente a Venezuela por 3 sets a 1, en un duelo muy parejo.

Los próximos partidos de Perú serán contra Filipinas y cerrará la fase de grupos contra China. El objetivo de la blanquirroja es quedar entre los cuatro mejores equipos del grupo B para clasificar a la siguiente etapa. Los 16 equipos clasificados se ordenan en una llave definitiva para jugar partidos de eliminación directa

¿A qué hora juegan Perú vs México por el Mundial de Vóley Sub 17?

El partido Perú - México iniciará a partir de la 1.00 p. m. Aquí te dejamos el resto de horarios según tu ubicación:

México: 12.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs México por el Mundial de Vóley?

El enfrentamiento entre Perú y México será transmitido en vivo por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2 y 702 en HD). Además, puedes disfrutarlo en vivo gratis por YouTube por el canal oficial.

Perú Vóley en el Mundial U17: tabla de posiciones grupo B