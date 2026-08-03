Fixture de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026: horarios y dónde ver los partidos de la 'Blanquirroja'
La selección peruana de vóley se prepara para el Mundial Sub 17 2026 en Chile, donde competirán en el Grupo B junto a China, México, Venezuela, Túnez y Filipinas.
Nuestras 'Matadorcitas' entran en acción. La selección peruana participará en el Mundial Sub 17 2026 que se realizará en Chile y a continuación puedes repasar horarios y dónde ver los partidos de la 'Blanquirroja'. Serán cinco partidos que disputará el equipo dirigido por Marcello Bencardino.
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Cabe señalar que en esta competición, Perú integra el Grupo B, junto a China, México, Venezuela, Túnez y Filipinas. Todos los encuentros de esta serie se jugarán en el Gimnasio Liceo Mixto San Felipe.
Recordemos que como preparación para el campeonato de selecciones en tierras 'mapochas', Perú disputó la Copa Federación en el coliseo Eduardo Dibós, con un saldo de una victoria y dos derrotas. Venció a República Dominicana, pero perdió ante Corea del Sur y España.
La selección peruana participará en el Mundial Sub 17 de Vóley 2016
Fixture de Perú en el Mundial Sub 17 2026
- Perú vs Túnez | Jueves, 6 de agosto (16:00 horas)
- Perú vs Venezuela | Viernes, 7 de agosto (13:00 horas)
- Perú vs México | Sábado, 8 de agosto | (13:00 horas)
- Perú vs Filipinas | Lunes, 10 de agosto | (16:00 horas)
- Perú vs China | Martes, 11 de agosto | (19:00 horas)
Los horarios corresponden a Perú.
¿Dónde ver los partidos de Perú en el Mundial Sub 17 2026?
Todos los partidos de la selección peruana en el Mundial Sub 17 de vóley 2026 serán transmitidos por la señal de Latina, en televisión, app y página web.
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