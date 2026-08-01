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Selección peruana venció 3-2 a importante país e ilusiona a los hinchas de la blanquirroja
¡Una épica remontada! La selección peruana empezó perdiendo 2-0, pero logró darle vuelta al marcador y conseguir un valioso triunfo.
La selección peruana femenina de vóley U17 comenzó con un resultado favorable su participación en la Copa Federación, torneo que le sirve como parte de su preparación para el Mundial U17 que se disputará próximamente en Chile.
El equipo que encabeza Marcello Bencardino respondió con carácter y firmó una remontada clave para vencer por 3-2 a República Dominicana en la fecha inaugural. Las jugadoras nacionales exhibieron temple y capacidad de respuesta para revertir un arranque adverso y quedarse con el triunfo.
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Selección peruana le ganó 3-2 a República Dominicana
La Bicolor cayó en los dos primeros parciales por 23/25 y 15/25, pero encontró la manera de recuperarse en el tramo más exigente del compromiso y dio vuelta al marcador al imponerse en los tres sets restantes por 28/26, 25/22 y 15/10, consiguiendo una victoria valiosa en su presentación.
La respuesta del sexteto nacional, unida al buen desempeño colectivo, resultó decisiva para cambiar el desarrollo del encuentro y sumar un éxito que fortalece la confianza de cara al siguiente reto mundialista.
La selección peruana la ganó 3-2 a Republica Dominicana. Foto: Puro Vóley
¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana de vóley?
En la segunda jornada de la Copa Federación U17, Perú se enfrentará este sábado a España desde las 7.00 p. m. en el coliseo Eduardo Dibós. Previamente, a las 5.00 p. m., República Dominicana jugará contra Corea del Sur.
La competencia seguirá el domingo con el partido entre Perú y Corea del Sur, mientras que España y República Dominicana cerrarán la programación del día.
Además, las entradas para asistir al torneo pueden adquirirse a través de Joinnus y también en las boleterías del coliseo Eduardo Dibós.
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