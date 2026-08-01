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Resultados Sinuano Día de HOY, sábado 1 de agosto de 2026: ver EN VIVO los números ganadores y estadísticas
El Sorteo Sinuano Día y Noche llevará a cabo una nueva edición hoy, 1 de agosto. Conoce los resultados del esperado sorteo. ¿Quiénes serán los afortunados?
El Sinuano Día y Noche, en su edición de hoy, sábado 1 de agosto de 2026, dará a conocer un emocionante plan de premios que promete cambiar vidas y sorprender a sus participantes. Si deseas saber todo de este sorteo, Líbero te brindará los mejores datos claves y te dará los resultados oficiales. ¡Te deseamos el mayor de los éxitos!
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 31 de julio: resultados y números ganadores del último sorteo
Resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, 1 de agosto de 2026: consulta EN VIVO los números ganadores
¿A qué hora es el sorteo del Sinuano DÍA de HOY?
El Sinuano Día se jugará HOY a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Una vez finalice el sorteo, podrás consultar EN VIVO los resultados oficiales y los números ganadores.
Bienvenidos
HOY, sábado 1 de agosto de 2026, se realiza un nuevo sorteo del Sinuano Día y Noche. Consulta AQUÍ los resultados y los números ganadores EN VIVO, revisa los horarios de cada sorteo y verifica si tu boleto fue premiado. ¡Mucha suerte!
¿Cuáles son los premios que ofrece el Sorteo Sinuano?
Los premios por aciertos en el juego son significativos y varían según la cantidad de números acertados:
- Si logras acertar cuatro números, recibirás 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Si aciertas tres números te otorgará 400 veces el monto apostado.
- Si aciertas dos números, el premio será de 50 veces tu apuesta.
- Acertar un solo número te recompensará con 5 veces el valor que has apostado.
Cabe precisar que estos incentivos hacen que el juego sea atractivo para los participantes de la lotería.
¿Cuáles son las loterías más populares de Colombia?
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
¿A qué hora se juega el Sorteo Sinuano?
Es importante saber que la primera edición de Sinuano Día se realiza a las 2.30 p. m., mientras que el Sorteo Noche tiene lugar a las 10.30 p. m.
No obstante, debes conocer que este último modifica su horario los domingos y feriados, llevándose a cabo a las 8.30 p. m. en esas fechas.
¡Vamos al Circo!
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