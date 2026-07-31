Real Madrid vs Fiorentina EN VIVO por partido amistoso: qué canal transmite, horario y pronóstico

Momento de ver un partido atractivo entre Real Madrid vs Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt de Austria. Este amistoso de pretemporada se llevará a cabo el sábado 1 de agosto a partir de las 11.00 a. m. de Perú (6.00 p. m. de España) con la transmisión en exclusiva de Real Madrid TV y RM Play. El elenco madridista no contará con dos jugadores que estuvieron en el pasado amistoso ante Leganés como Gonzalo García y Franco Mastantuono.

Real Madrid y la Fiorentina se medirán en un atractivo amistoso internacional de pretemporada 2026, un compromiso que servirá para que ambos clubes continúen afinando detalles de cara al inicio de la nueva campaña. El encuentro será una nueva oportunidad para que el cuadro español siga consolidando la idea de juego de José Mourinho, mientras que el conjunto italiano buscará medir fuerzas ante uno de los gigantes del fútbol europeo.

El conjunto merengue llega con buenas sensaciones tras sus primeros ensayos de pretemporada, en los que consiguió victorias frente a Alcorcón y Leganés, aunque todavía no cuenta con la totalidad de su plantel debido a las ausencias de algunos futbolistas que disputaron el Mundial. Por su parte, la Fiorentina afronta este desafío como una prueba de alta exigencia para evaluar el rendimiento de sus nuevas incorporaciones y fortalecer su funcionamiento colectivo antes del arranque oficial de la temporada.

Se espera un partido dinámico y con múltiples variantes, ya que ambos entrenadores aprovecharán el amistoso para rotar el plantel y brindar minutos a jóvenes promesas y fichajes. Más allá del resultado, el duelo promete ser un buen termómetro para medir el nivel competitivo de dos equipos con aspiraciones importantes en sus respectivas ligas, además de ofrecer un espectáculo atractivo para los aficionados que esperan ver un fútbol ofensivo y de alta intensidad.

Real Madrid viene de vencer 4-1 a Leganés en amistoso.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Fiorentina?

El partido de Real Madrid vs Fiorentina por amistoso internacional se juega este sábado 1 de agosto en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt de Austria. Ambos elencos vienen trabajando durante su pretemporada y estos 90 minutos servirán de termómetro para cada comando técnico.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Fiorentina?

El duelo entre madridistas y el combinado viola inicia a partir de las 11.00 a. m. hora peruana (4.00 p. m. GMT). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 10.00 a. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 11.00 a. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 12.00 m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Fiorentina?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Fiorentina por amistoso internacional se verá en exclusiva por Real Madrid TV. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en el aplicativo de RM Play mediante tu PC y teléfono móvil.

Convocados de Real Madrid ante Fiorentina.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Fiorentina

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Daniel Yáñez, Franco Mastantuono (o Endrick) y Alexis Ciria.

Fiorentina: David de Gea; Dodô (o Álex Jiménez), Radu Drăgușin, Marin Pongračić, Niccolò Fortini; Hans Nicolussi Caviglia (o Simon Sohm), Mandragora, Atta, Fagioli; Moise Kean y Albert Guðmundsson.

Real Madrid vs Fiorentina: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas

Sobre el papel, Real Madrid se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Fiorentina en este amistoso internacional. Dicho esto, te informamos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS REAL MADRID EMPATE FIORENTINA Betano 1.95 3.95 3.15 Bet365 1.83 3.80 3.30 1XBet 1.97 3.64 3.52 Caliente 1.96 4.10 2.90 Doradobet 1.85 4.00 3.40

Historial Real Madrid vs Fiorentina: resultados y estadísticas

Real Madrid 2-1 Fiorentina (Amistoso 2017)

Fiorentina 2-1 Real Madrid (Amistoso 2014)

¿Cómo llega Real Madrid?

El cuadro blanco viene de afrontar un amistoso ante Leganés en el que consiguió una gran victoria de 4-1 en la Ciudad de Real Madrid. Los goles del equipo liderado por José Mourinho fueron obra de Federico Valverde, Arda Güler, Franco Mastantuno y un autogol de Pulido. El descuento lo anotó García.

¿Cómo llega Fiorentina?

A diferencia de Real Madrid, el conjunto viola viene afrontando un total de cuatro amistosos de pretemporada para el gusto de sus aficionados. Solo cayó ante QPR de Inglaterra por 3-2, mientras que los demás fueron triunfos: 8-1 ante equipo sub-20, 1-0 contra Gubbio y 1-0 frente a Watford.