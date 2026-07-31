En este segundo mandato del presidente Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha confirmado un incremento de sus actividades en diversas ciudades del país, enfocándose especialmente en áreas como escuelas y vecindarios. No obstante, las últimas operaciones de control han generado mayor interés en la opinión pública debido a que se han llevado a cabo en aeropuertos.

Nuevo objetivo de ICE: intensifican operaciones contra inmigrantes en 15 aeropuertos de EE. UU.

Esta semana, New York Times reportó un aumento considerable en los arrestos en aeropuertos de Estados Unidos, tal como se expuso en documentos obtenidos por abogados de inmigración y la propia publicación. Los arrestos en mención se enfocaron en individuos con visas caducadas y han tenido lugar en al menos 15 aeropuertos.

Al respecto, el equipo de datos de Get the Facts examinó información del Proyecto de Datos de Deportación, revelando un aumento en las detenciones relacionadas con aeropuertos. Esta relación se establece cuando un aeropuerto aparece como punto de referencia del arresto o se identifica como 'lugar de trabajo actual'.

Cabe precisar que, desde la investidura de Trump, el 20 de enero de 2025, hasta el 10 de marzo de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó 568 arrestos en los que se indicó que la detención ocurrió en un aeropuerto o sus alrededores. Esta cifra supera más de cinco veces los 108 arrestos vinculados a aeropuertos en el mismo periodo anterior al segundo mandato de Trump.

En los informes, el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago fue mencionado 220 veces desde la asunción de Trump hasta marzo del 2026, lo que representa un notable aumento en comparación con las cinco detenciones registradas en el mismo periodo previo a su investidura. En tanto, de las 108 detenciones vinculadas a aeropuertos antes del segundo mandato de Trump, más de la mitad ocurrieron en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Puerto Rico.

¿Se revelaron cuáles son los 15 aeropuertos?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha enviado agentes encubiertos a un mínimo de 15 aeropuertos en Estados Unidos. Si bien los reportes de medios y redes sociales no proporcionan una lista oficial de los lugares específicos, se ha confirmado la presencia de estas operaciones en terminales importantes:

Newark

JFK

LaGuardia

Denver

San Francisco

Atlanta

O'Hare de Chicago

¿Qué más debes saber?

El Aeropuerto Internacional Chicago O'Hare se ha convertido en un punto de atención debido a la presencia de agentes encubiertos en sus instalaciones. Estos oficiales, que se encuentran vestidos de civil, realizan labores de vigilancia en los mostradores y salas de espera, lo que ha generado inquietud entre los viajeros.

Asimismo, se ha implementado un sistema de revisión de datos que utiliza listas de pasajeros para identificar posibles visas vencidas. Este tipo de operativos ha sido reportado en cercanía a importantes aerolíneas, como United Airlines, lo que ha llevado a un aumento en la vigilancia y control en el aeropuerto.