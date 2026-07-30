Alianza Lima se 'refuerza' con ex Sporting Cristal para el Clausura 2026: "Ya realiza trabajos"

Alianza Lima sigue firme con su objetivo de salir campeón del fútbol peruano y es por eso que necesita de sus jugadores para conseguir el título de la Liga 1 2026. Es por eso que ahora se reveló que un exjugador de Sporting Cristal se sumará a los trabajos del club blanquiazul tras recuperarse de su lesión: estamos hablando de Cristian Carbajal.

Alianza Lima suma a exfutbolista de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026

El periodista Gerson Cuba informó que Carbajal ya viene superando su desgarro en el posterior del muslo derecho por lo que ya entrena con el plantel de Alianza de cara a los próximos partidos del Torneo Clausura 2026.

Sin embargo, el lateral izquierdo todavía no tiene la confirmación del técnico Pablo Guede para ser tomado en cuenta en la lista oficial para disputar el encuentro ante Alianza Atlético.

Cristian Carbajal cerca de recuperarse de su lesión y sumarse al plantel de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026

“Cristian Carbajal sigue dando pasos importantes en su recuperación. El defensor de Alianza Lima ya realiza trabajos de trote en el campo de EGB y evoluciona favorablemente de su desgarro. Su presencia para el partido de este fin de semana aún no está confirmada, pero dependerá de cómo responda en los próximos entrenamientos”, afirmó el comunicador.

Cabe mencionar que Cristian Carbajal no juega un partido con Alianza Lima desde el 31 de mayo de 2026 cuando disputó 14 minutos ante FC Cajamarca en la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Cristian Carbajal jugó en Sporting Cristal

Carbajal comenzó su carrera en las divisiones menores de Sporting Cristal y, más adelante, fue promovido al primer equipo en 2019, temporada en la que jugó 2 partidos del Apertura. Sin embargo, no contó con muchas chances y abandonó el club ese mismo año para sumarse a Alianza Universidad de Huánuco en condición de préstamo. Ya en 2024, Sport Boys adquirió de manera definitiva su pase.