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Se reveló la postura Héctor Cúper sobre un nuevo fichaje en Universitario: “Habrá novedades”

Se conocieron novedades sobre la llegada de un nuevo jugador extranjero a Universitario para el Torneo Clausura de la Liga 1.

Antonio Vidal
Se reveló la postura Héctor Cúper sobre un nuevo fichaje en Universitario. Foto: composición Líbero/L1 Max
Se reveló la postura Héctor Cúper sobre un nuevo fichaje en Universitario. Foto: composición Líbero/L1 Max
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¡Llegará uno más! Se dieron a conocer detalles sobre la llegada de un jugador extranjero más a Universitario de Deportes, para el Torneo Clausura de la Liga 1. De acuerdo con la información proporcionada por el periodista Gustavo Peralta durante la transmisión del programa L1 Max, se conoció la postura de Héctor Cúper sobre este tema.

De acuerdo con el periodista, en una reciente entrevista que dio el entrenador argentino, aseguró que se buscará el fichaje de un lateral izquierdo, esto para reemplazar el cupo que dejó José Carabalí en ese sector del campo. Bajo este contexto, se espera que en las próximas horas se tenga noticias sobre el caso.

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"Cúper ha confirmado que falta un fichaje extranjero en la U. Llegará un lateral izquierdo. En las próximas horas debería haber novedades", informó el hombre de prensa.

¿Qué jugadores se tienen en la mira de Universitario?

Por el momento, Universitario evalúa dos opciones para reforzar el lateral izquierdo de cara al Torneo Clausura. Los principales nombres que maneja la dirigencia son el ecuatoriano Gustavo Cortez y el panameño Jorge Abdiel Gutiérrez.

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

Cienciano recibirá a Universitario este domingo 2 de agosto desde las 6.30 p. m. (hora peruana), en un encuentro correspondiente a la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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