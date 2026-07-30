Alianza Lima tiene la misión de repetir su rendimiento en el Torneo Clausura en su lucha por hacerse con el título de la Liga 1 2026. Los blanquiazules cedieron puntos en la última fecha y ahora buscarán recuperarse ante Alianza Atlético. Precisamente, para este encuentro, se confirmó que los blanquiazules se ilusionan tras sumar en sus entrenamientos a un volante de la selección peruana.

Alianza Lima se 'refuerza' con seleccionado peruano para partido ante Alianza Atlético

La escuadra blanquiazul sabe que debe imponerse en Matute ante Alianza Atlético y poder recuperar terreno en su lucha por el liderato del segundo campeonato del año. Para ello, necesitarán contar con la presencia de cada una de sus figuras y el periodista Gerson Cuba reveló que ya sumaron a Piero Cari en sus trabajos.

El volante nacional ya está totalmente recuperado de su lesión y trabaja a la par de sus compañeros al mando de Pablo Guede. De esta forma, Alianza Lima tendrá la opción de 'reforzarse' con su talento para su siguiente compromiso.

Piero Cari se recuperó de su lesión y podrá 'reforzar' a Alianza Lima ante Alianza Atlético.

“Piero Cari ya se encuentra recuperado y entrena con normalidad junto al plantel. El volante quedó a disposición del comando técnico y podrá ser considerado para el encuentro de este fin de semana si así lo requiere”, fue la información que compartió el citado comunicador.

Del mismo modo, el periodista deportivo señaló que será el técnico argentino quien decida si tomar en consideración o no a Cari para su siguiente partido. No obstante, cabe recordar que no ha sido tomado en cuenta a lo largo de la temporada.

Piero Cari fue convocado con la selección peruana

Piero Cari ha sido considerado como uno de los jugadores más talentosos del fútbol peruano y uno de los valores a futuro, por lo que fue llamado a integrar las divisiones menores de la selección peruana. Sin embargo, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, fue llamado para el primer equipo y pudo hacer su debut con la 'Bicolor'.