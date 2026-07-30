ALERTA MÁXIMA por VIOLENTA PELEA en Walmart de Hialeah: hombre deja a víctima con FRACTURA DE CRÁNEO

Un hombre fue detenido tras ser acusado de protagonizar una violenta pelea en el estacionamiento de un Walmart en Hialeah, Florida, donde presuntamente dejó a otro conductor con graves lesiones, entre ellas una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral. El caso generó preocupación en Estados Unidos por la facilidad con la que una discusión de tránsito puede escalar hasta convertirse en un ataque con consecuencias permanentes.

Según informó NBC 6 South Florida, el incidente ocurrió en mayo, cuando Christian Salgado y la víctima tuvieron una discusión verbal mientras ambos circulaban por el estacionamiento de un Walmart en Miami. De acuerdo con la investigación policial, aunque los conductores se separaron inicialmente, Salgado habría regresado al lugar para continuar con la confrontación.

Pelea en estacionamiento de Walmart en Miami dejó a conductor gravemente herido

Las autoridades de Hialeah señalaron que el sospechoso habría bloqueado el vehículo de la víctima y se acercó para confrontarlo, mientras la novia embarazada del conductor y un niño pequeño permanecían dentro del automóvil.

Según el reporte policial citado por NBC 6 South Florida, la situación escaló rápidamente y Salgado presuntamente tomó a la víctima, la levantó y la arrojó contra el pavimento. Un video registrado en la zona muestra al hombre herido en el suelo, aparentemente confundido y con dificultades para incorporarse. En las imágenes también se escucha a un hombre decir: "Me defendí". La policía identificó esa declaración como parte de la evidencia contra Salgado, quien fue señalado como el presunto agresor.

Los investigadores indicaron que la víctima sufrió lesiones graves, entre ellas una fractura de cráneo, una hemorragia cerebral y varias fracturas en la columna vertebral. Meses después del ataque, el conductor aún presentaría secuelas físicas, como problemas de memoria y dificultades para permanecer de pie durante periodos prolongados.

Acusado enfrenta cargos por agresión agravada tras ataque en Walmart de Hialeah

Durante la audiencia de fianza, un juez estableció un monto de 15.000 dólares para Salgado. La defensa solicitó reducir la cantidad, pero la petición fue rechazada debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas a la víctima. "Debería permanecer encarcelado sin derecho a fianza debido a las lesiones de la víctima", expresó el juez durante la audiencia, según NBC 6 South Florida. Además, señaló que existe la posibilidad de que la víctima no pueda volver a caminar.

Salgado enfrenta un cargo por agresión agravada mientras continúa el proceso judicial en su contra. La policía de Hialeah utilizó el caso como ejemplo de los peligros de la ira al volante y pidió a los conductores evitar enfrentamientos que puedan poner en riesgo sus vidas.

Este nuevo episodio vuelve a poner la atención sobre la seguridad en los estacionamientos de grandes cadenas comerciales como Walmart en Estados Unidos, donde las autoridades recomiendan mantener la calma y evitar enfrentamientos que puedan convertir una discusión en un acto de violencia.