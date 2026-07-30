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Estudiantil CNI dio la sorpresa y anunció la incorporación de campeón del Mundial de Clubes
Estudiantil CNI aún sueña con el ascenso a la Liga 1 y acaba de confirmar la llegada de un elemento que supo salir campeón del Mundial de Clubes 2026.
Estudiantil CNI no tuvo un buen inicio en la Liga 2, pero el sistema de dicho campeonato todavía le permite tener chances de luchar por el ascenso a Primera División. Ahora, el club de la Amazonía peruana acaba de anunciar la incorporación de un elemento que supo ganar el Mundial de Clubes.
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De acuerdo con lo oficializado por el elenco iquiteño, Martín Hidalgo, exfutbolista de diferentes equipos peruanos y extranjeros, se suma como gerente deportivo, para ayudar con sus conocimientos en materia futbolística a conseguir los objetivos trazados por los directivos.
Recordemos que el otrora lateral izquierdo de la selección peruana fue campeón del Mundial de Clubes edición 2026, cuando jugaba por Internacional de Porto Alegre y venció en la gran final al Barcelona, que tenía como abanderado a Ronaldinho y tenía a Lionel Messi comenzando a dar sus primeros pasos en el balompié profesional.
¡El mundialista se viste de Albo! De ganar el Mundial de Clubes ante los ojos del planeta, a dejar el alma en la selva Loretana. Damos la bienvenida oficial a Martín Hidalgo, referente del fútbol peruano, quien asume la Gerencia Deportiva con: profesionalismo, trabajo y respeto por la camiseta. El vendaval de la selva te recibe con el calor de su gente y la pasión de una región que siempre quiere ganar. ¡Bienvenido al club albo, Martín! ¡Sí, sí, sí arriba CNI!, escribió Estudiantil CNI en sus diferentes redes sociales.
Martín Hidalgo se suma a Estudiantil CNI
Estudiantil CNI tiene 9 puntos tras haber jugado 9 partidos en el Grupo 2 de la Liga 2 2026. Si este miércoles el torneo terminara, estaría siendo relegado a los grupos de descenso, pero matemáticamente todavía tiene chances de acceder a la siguiente ronda para luchar por el título.
Martín Hidalgo: trayectoria como futbolista
En Perú, Martín Hidalgo jugó por Defensor Lima, Sporting Cristal, Alianza Lima, Melgar y Cienciano. Asimismo, en el fútbol extranjero militó en Las Palmas (España), Vélez Sarsfield (Argentina), Saturn (Rusia), Libertad (Paraguay), Internacional (Brasil) y Deportivo Táchira de Venezuela.
¡Vamos al Circo!
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