Franco Saravia, ex Alianza Lima, retumba el mercado y firma por club nacional: "Bienvenido"

Alianza Lima es considerado como uno de los principales clubes formadores del fútbol peruano, con grandes futbolistas que han destacado en su equipo principal, mientras que otros dejaron el club en busca de oportunidades. Este fue el caso de Franco Saravia, quien ahora sorprendió tras ser anunciado como nuevo fichaje de un importante club nacional.

Franco Saravia, ex Alianza Lima, firma por club nacional

Franco Saravia es uno de los jugadores más recordados por los hinchas de Alianza Lima, club donde se consagró como bicampeón y tuvo algunas participaciones importantes con el primer equipo. Ahora, en un gran cambio en su carrera, acaba de ser anunciado como refuerzo en Comerciantes FC.

La noticia fue confirmada por el cuadro de provincia, que le dio la bienvenida al jugador en sus redes sociales, donde destacaron su pasado en la escuadra blanquiazul. Saravia llega como flamante fichaje del club para competir en la Liga 2.

Franco Saravia, ex Alianza Lima, fue anunciado como nuevo jugador de Comerciantes FC

“Bienvenido Franco Saravia. Damos la bienvenida Franco Saravia Rojas a la fuerza emprendedora de Loreto. El arquero bicampeón nacional con Alianza Lima llega para ascender con Comerciantes FC. Franco Saravia proviene de Chankas CYC. Bienvenido a tu nueva casa campeón”, fue el mensaje que dejó el club.

De esta forma, el guardameta nacional tendrá la oportunidad de seguir compitiendo en el balompié peruano, donde tendrá la responsabilidad de aportar su cuota de arena en busca del ascenso a la máxima categoría.

¿Cómo le fue a Franco Saravia en Alianza Lima?

Franco Saravia surgió de las divisiones menores de Alianza Lima, donde destacó en cada una de ellas, por lo que fue cedido a Unión Huaral en busca de que tenga continuidad. En su regreso, se mantuvo con la reserva hasta que en 2021 fue ascendido al primer equipo, logrando levantar su primer título de la Liga 1.

En 2022 hizo su debut oficial y tuvo participación en algunos partidos, siendo parte del bicampeonato. Sin embargo, nunca pudo consolidarse como titular y a finales de la temporada 2024 se concretó su salida definitiva de la institución victoriana.