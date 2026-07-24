ADT toma crucial decisión con Jhair Soto tras interés de Alianza Lima: "Viajará a..."

Una de las contrataciones que quiere hacer Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026 es Jhair Soto. Ante ello, ADT de Tarma tomó una importante decisión respecto a su futbolista, pensando en el siguiente encuentro que tendrá la institución deportiva en la Liga 1. Te contamos todos los detalles.

Los blanquiazules quieren seguir reforzándose para la segunda parte de la temporada, por lo que saben a la perfección que requieren de futbolistas sumamente talentosos. En esa línea, uno de los elementos que más ha destacado en el Torneo Apertura es el central nacional.

¿Qué pasó con Jhair Soto?

Ante ello, el conocido periodista José Varela brindó en sus redes sociales información respecto a su posible llegada a Alianza Lima para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Resulta que ADT no lo usará para su siguiente duelo, por lo que aún puede jugar para otro club del fútbol peruano.

“Jhair Soto, futbolista de ADT, no está considerado para el partido ante Sport Boys. El defensor se recupera de una lesión y este domingo viajará a Tarma para unirse a las prácticas del equipo. Alianza Lima desea incorporarlo, pero otros clubes también. Días decisivos”, indicó.

Jhair Soto juega en ADT de Tarma.

Finalmente, el comunicador Gerson Cuba también brindó información sobre el defensor de ADT. “La próxima semana será clave para definir el futuro de Jhair Soto. ADT continúa negociando con Alianza Lima, pero aún no existe un acuerdo entre ambas partes”, indicó.