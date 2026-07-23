Perú vs Bolivia EN VIVO por Copa Sudamericana de Vóley Femenino: cuándo juegan, hora y canal

La selección peruana se prepara para lo que será su tercer partido contra Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley. El encuentro, que se realizará en el Coliseo Dibós, se realizará viernes 24 de julio y promete ser un encuentro emocionante de principio a fin. El encuentro está previsto para las 6.15 p. m. hora peruana y podrá verse en señal abierta y sin costo a través de Latina TV (canal dos).

Cabe señalar que bajo la dirección de Antonio Rizola, las matadoras forman parte del Grupo A junto a Brasil, Chile y Bolivia. La selección brasileña afrontará el torneo con un equipo alternativo por su participación en la Volleyball Nations League (VNL), una situación que podría favorecer a Perú y aumentar sus opciones de avanzar en la fase de grupos.

¿A qué hora juega Perú vs. Bolivia vóley?

Perú: 6.15 p. m.

Colombia: 6.15 p. m.

Ecuador: 6.15 p. m.

Bolivia: 7.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Venezuela: 7.15 p. m.

Brasil: 8.15 p. m.

Argentina: 8.15 p. m.

Paraguay: 8.15 p. m.

Uruguay: 8.15 p. m.

Programación de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

¿Dónde ver Perú vs Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley?

La participación de la selección peruana en el torneo podrá verse por la señal de Latina Televisión, canal que cuenta con los derechos de transmisión en el país. Además, el encuentro estará disponible vía streaming mediante la plataforma digital de Latina.

Convocadas de la selección peruana de vóley