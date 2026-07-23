- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boca Juniors vs O'Higgins
- Bolívar vs Gremio
- Perú vs Brasil
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes vóley
Perú vs Bolivia EN VIVO por Copa Sudamericana de Vóley Femenino: cuándo juegan, hora y canal
La selección peruana de vóley se alista para su tercer partido en la Copa Sudamericana, ante Bolivia el 24 de julio a las 6.15 p. m. en el Coliseo Dibós.
La selección peruana se prepara para lo que será su tercer partido contra Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley. El encuentro, que se realizará en el Coliseo Dibós, se realizará viernes 24 de julio y promete ser un encuentro emocionante de principio a fin. El encuentro está previsto para las 6.15 p. m. hora peruana y podrá verse en señal abierta y sin costo a través de Latina TV (canal dos).
Cabe señalar que bajo la dirección de Antonio Rizola, las matadoras forman parte del Grupo A junto a Brasil, Chile y Bolivia. La selección brasileña afrontará el torneo con un equipo alternativo por su participación en la Volleyball Nations League (VNL), una situación que podría favorecer a Perú y aumentar sus opciones de avanzar en la fase de grupos.
PUEDES VER: Fixture de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: programación, partidos, canal y precio de las entradas
¿A qué hora juega Perú vs. Bolivia vóley?
- Perú: 6.15 p. m.
- Colombia: 6.15 p. m.
- Ecuador: 6.15 p. m.
- Bolivia: 7.15 p. m.
- Chile: 7.15 p. m.
- Venezuela: 7.15 p. m.
- Brasil: 8.15 p. m.
- Argentina: 8.15 p. m.
- Paraguay: 8.15 p. m.
- Uruguay: 8.15 p. m.
Programación de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
¿Dónde ver Perú vs Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley?
La participación de la selección peruana en el torneo podrá verse por la señal de Latina Televisión, canal que cuenta con los derechos de transmisión en el país. Además, el encuentro estará disponible vía streaming mediante la plataforma digital de Latina.
Convocadas de la selección peruana de vóley
- Yadhira Anchante
- Jade Cuya
- Rachell Hidalgo
- Andrea Villegas
- Diana de la Peña
- Coraima Gómez
- Anghela Barboza
- Kiara Montes
- Brena Lobatón
- Karla Ortíz
- Sandra Ostos
- Antuanette Arteaga
- Alondra Alarcón
- Daniela Muñoz
- DT: Antonio Rizola.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50