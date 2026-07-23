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Perú vs Bolivia EN VIVO por Copa Sudamericana de Vóley Femenino: cuándo juegan, hora y canal

La selección peruana de vóley se alista para su tercer partido en la Copa Sudamericana, ante Bolivia el 24 de julio a las 6.15 p. m. en el Coliseo Dibós.

    Antonio Vidal
    Perú vs Bolivia EN VIVO por la Copa Sudamericana de Vóley. Foto: FPV
    Perú vs Bolivia EN VIVO por la Copa Sudamericana de Vóley. Foto: FPV
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    La selección peruana se prepara para lo que será su tercer partido contra Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley. El encuentro, que se realizará en el Coliseo Dibós, se realizará viernes 24 de julio y promete ser un encuentro emocionante de principio a fin. El encuentro está previsto para las 6.15 p. m. hora peruana y podrá verse en señal abierta y sin costo a través de Latina TV (canal dos).

    Cabe señalar que bajo la dirección de Antonio Rizola, las matadoras forman parte del Grupo A junto a Brasil, Chile y Bolivia. La selección brasileña afrontará el torneo con un equipo alternativo por su participación en la Volleyball Nations League (VNL), una situación que podría favorecer a Perú y aumentar sus opciones de avanzar en la fase de grupos.

    La Copa Sudamericana de Vóley se llevará a cabo en Perú en el mes de julio.

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    ¿A qué hora juega Perú vs. Bolivia vóley?

    • Perú: 6.15 p. m.
    • Colombia: 6.15 p. m.
    • Ecuador: 6.15 p. m.
    • Bolivia: 7.15 p. m.
    • Chile: 7.15 p. m.
    • Venezuela: 7.15 p. m.
    • Brasil: 8.15 p. m.
    • Argentina: 8.15 p. m.
    • Paraguay: 8.15 p. m.
    • Uruguay: 8.15 p. m.
    Programación de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

    Programación de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

    ¿Dónde ver Perú vs Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley?

    La participación de la selección peruana en el torneo podrá verse por la señal de Latina Televisión, canal que cuenta con los derechos de transmisión en el país. Además, el encuentro estará disponible vía streaming mediante la plataforma digital de Latina.

    Convocadas de la selección peruana de vóley

    • Yadhira Anchante
    • Jade Cuya
    • Rachell Hidalgo
    • Andrea Villegas
    • Diana de la Peña
    • Coraima Gómez
    • Anghela Barboza
    • Kiara Montes
    • Brena Lobatón
    • Karla Ortíz
    • Sandra Ostos
    • Antuanette Arteaga
    • Alondra Alarcón
    • Daniela Muñoz
    • DT: Antonio Rizola.
    Antonio Vidal
    AUTOR: Antonio Vidal

    Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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