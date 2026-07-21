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Fichajes Liga Peruana de Vóley: incorporaciones, salidas y renovaciones para la temporada 2026-27

Los equipos de la Liga Peruana de Vóley se refuerzan con miras a la temporada 2026-27. Repasa los movimientos de Alianza Lima, Universitario, San Martín, entre otros equipos.

    Wilfredo Inostroza
    Repasa cómo se va moviendo el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley
    Repasa cómo se va moviendo el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley | Composición: LÍBERO
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    Tras el tricampeonato de Alianza Lima obtenido a inicios de mayo, la Liga Peruana de Vóley entró en receso por varios meses; sin embargo, los equipos vienen armando sus plantillas con miras a la temporada 2026-2027. Repasa los principales movimientos del vigente monarca, además de Universitario, Regatas, San Martín, entre otros.

    La Copa Sudamericana de Vóley se llevará a cabo en Perú en el mes de julio.

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    Fichajes de Alianza Lima Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

    Fichajes

    • Alejandro Schneider (DT), Flavia Montes, Cristina Cuba

    Rumores

    • Ivonne Montaño, Alondra Alarcón, Zoila La Rosa, Allison Holland, Daniela Bulaich

    Renovaciones

    • Esmeralda Loroña, Ysabella Sánchez, Sandra Ostos, Esmeralda Sánchez, María Alejandra Marín, Diana de la Peña, Zaira Quiñe, Clariveth Yllescas

    Salidas

    • Elina Rodríguez, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT)

    Fichajes de Universitario Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

    Fichajes

    • Sarah Evaristo, Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil

    Rumores

    • Ivonne Montaño

    Renovaciones

    • Francisco Hervás (DT), Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Lucía Magallanes, Mirian Patiño, Maluh Oliveira, Cat Flood, Estrella Bustamante, Angélica Bustamante, Taya Beller, Seleisa Elisaia

    Salidas

    • Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez, Zaira Manzo

    Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

    Fichajes

    Alexandra Machado, Martín Ambrosini (DT), Kari Zumach

    Rumores

    • Marina Scherer, Yanlis Féliz, Meegan Hart, María Paula Rodríguez, Zoila La Rosa, Emely Zinger

    Renovaciones

    • Pamela Cuya, Brenda Lobatón, Ginna López, Angélica Aquino, Paola Rivera

    Salidas

    • Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil, Guilherme Schmitz (DT)

    Fichajes de Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

    Salidas

    • Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella, Cristina Cuba

    Renovaciones

    • Katheryn Ryan, Kiara Montes, Horacio Bastit (DT), Alexandra Llaro

    Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

    Fichajes

    • Natalia Monteiro, Mariane Casas, Anghela Barboza, Coraima Gómez, Carolina Takahashi, Shiamara Almeida

    Renovaciones

    • Julieta Holzmaisters

    Salidas

    • Astrid Ruiz, Camila Pérez, Grecia Herrada

    Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones

    Fichajes

    • Andrea Sandoval, María Paula Rodríguez, Alondra Alarcón

    Renovaciones

    • Alexandra Muñoz, Florangel Terrero, Miryec Muñoz, Vielka Peralta, Natalia Málaga (DT), Fabiana Hurtado, Ariana Vega Centeno, Alexa Vega Centeno, Estefany Mariñas, Ariana Philipps, Kiara Vicente

    Salidas

    • Anghela Barboza, Katielle Alonzo, Nayeli Vílchez

    Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores

    Fichajes

    • Almendra Escobedo, Nayla Da Silva, Valentina Valera, Nahir Cueva, Nayeli Vílchez, Julieta Lazcano, Andrea Ampuero, Sandra Chumacero

    Renovaciones

    • Isabel Fernández, Ariana Vásquez, Nicole Pérez, María José Rojas, Macarena Zegarra, Thaisa Mc Leod

    Salidas

    • Manuela Sierra

    Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores

    Fichajes

    • Astrid Ruiz, Dara Herrada, Camila Pérez, Martín Rodríguez (DT), Sofía Neves, Aayinde Smith, Reibeth Artigas, Greta Martinelli

    Renovaciones

    • Dayanne Cure, Jeissy Chia, Keith Meneses, Gianella Chanca, Angelina Escally, Ariana Vílchez, Briana Caldas, Camila Alfaro

    Salidas

    • Tato Rivero (DT), Almendra Escobedo

    Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

    Fichajes

    • Víncius Fernández (DT), Susana Castro, Johany Tucto, Linda Costa, Tamara Chávez, Milena Vilela, Pâmella Oliveira, Ana Caroline Figueredo

    Renovaciones

    • Camila Pineda, Camila Mendoza, Ángela Jiménez, Liana Torres, Xina Cortez

    Salidas

    • Mauro Boasso (DT), Julibeth Payano, Allison Holland, Evelyn Linares, Alexandra Carrasco, Johana Montero, Natalie Mitchem
    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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