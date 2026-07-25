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Brasil vs Turquía EN VIVO por Final VNL Femenino 2026: dónde ver y a qué hora juegan por el título
Sigue EN VIVO y EN DIRECTO la gran final de la VNL Femenino 2026 entre las selecciones de Brasil vs Turquía. Conoce los horarios, canales de transmisión y todos los detalles.
Llegó el momento decisivo. La VNL Femenina 2026 llega a su etapa más importante, donde Brasil vs Turquía disputarán el título en la gran final, en Macao, China. Este compromiso dará inicio a las 6.30 a. m. (hora peruana) y 8.30 a. m. (hora brasileña). La transmisión EN VIVO va por las señales de DirecTV Sports y DGO.
¿Cuándo juega Brasil vs Turquía por la final del VNL Femenino 2026?
La gran final de la VNL Femenina 2026 entre Brasil vs Turquía está programada para disputarse este domingo 26 de julio en Macao, China.
¿A qué hora juega Brasil vs Turquía?
- Perú, Colombia y Ecuador: 6.30 a. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 7.30 a. m.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 8.30 a. m.
- México: 5.30 a. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 7.30 a. m.
- España: 1.30 p. m.
- China: 7.30 p. m.
¿Dónde ver Brasil vs Turquía por VNL Femenino 2026?
La transmisión de la final entre Brasil vs Turquía por la VNL 2026 estará disponible EN VIVO ONLINE a través de la plataforma oficial de streaming de Volleyball World, VBTV. Además, la señal estará disponible EN DIRECTO por DirecTV Sports y DGO para Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela.
Brasil vs Turquía: pronóstico y apuestas
Brasil es considerada como la favorita para poder quedarse con el título de la VNL Femenina 2026. Revisa las cuotas en las casas de apuestas:
|Casas de apuestas
|Brasil
|Turquía
|Bet365
|1.10
|1.49
|1xBet
|1.00
|1.22
Brasil vs Turquía: previa del partido
Brasil llegó a la última instancia de la Liga de Naciones de Vóleibol Femenino 2026 tras concretar una agónica remontada ante Italia por 3-2 en las semifinales. La escuadra brasileña buscará quedarse con el título en su séptima final y destaca por su juego agresivo y contundente; además de contar con figuras como Ana Cristina y Júlia Bergmann.
Brasil alcanzó su séptima final de la VNL Femenina 2026
Por su parte, Turquía no tuvo reparos en las semifinales y mostró su contundencia tras vencer por 3-0 a China y sumando una racha de cuatro victorias consecutivas. En su camino han vencido a selecciones de gran nivel como Canadá, Tailandia, Japón, entre otras, bajo el liderazgo de Melissa Vargas, su figura estelar. Ahora, buscarán cerrar con broche de oro su participación.
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