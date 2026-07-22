¡Lo último! Falleció reconocido entrenador de la selección peruana: "Referente"

Se acaba de confirmar el fallecimiento de Juan Carlos Gala, reconocido entrenador de la selección peruana de Vóley. Esta noticia ha sido un duro golpe para el deporte y sobre todo para el país. Gala deja un gran legado y contribuye de forma activa al desarrollo de esta disciplina en la categoría masculina.

La Federación Peruana de Voleibol, a través de sus redes sociales, se pronunció y se despidió del recordado entrenador, resaltando sus logros bajo el mando de la Bicolor y la carrera que realizó en el deporte.

"Fallece Juan Carlos Gala, referente del vóleibol masculino peruano. La Federación Peruana de Vóleibol lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Carlos Gala, quien fuera entrenador de las selecciones masculinas de Perú.

Gala realizó una labor extraordinaria al frente de los equipos nacionales y contribuyó de forma decisiva a ampliar las fronteras de la práctica del vóleibol masculino en nuestro país. Su trabajo no solo se tradujo en resultados, sino también en la formación de una nueva mentalidad: logró generar una convicción ganadora en cada uno de sus pupilos.

Como director técnico, sumó triunfos importantes que marcaron el crecimiento de las selecciones. Entre sus éxitos internacionales destacan:

- Juegos Bolivarianos Valledupar, Colombia 2022. Medalla de bronce categoría sub 23

- ODESUR Paraguay 2022: Medalla de bronce categoría mayores

- Copa Panamericana La Habana, Cuba 2023. Medalla de bronce categoría sub 23

- Copa Panamericana Surinam 2024: Medalla de plata categoría sub 23

- Juegos Bolivarianos Lima 2025: Medalla de bronce categoría sub 21

Bajo su dirección, el vóleibol masculino peruano recuperó protagonismo en el escenario regional y dejó en claro que el trabajo sostenido da frutos.

Desde la Federación Peruana de Vóleibol expresamos nuestras más sentidas condolencias a familiares, amigos, jugadores y a toda la comunidad voleibolística", escribió la FPV.

FPV se pronunció tras el fallecimiento del DT Juan Carlos Gala

¿Quién fue Juan Carlos Gala?

Juan Carlos Gala, reconocido entrenador cubano de voleibol, falleció el 22 de julio de 2026, dejando una huella imborrable en este deporte. A lo largo de su carrera dirigió a las selecciones masculinas de Perú y fue ampliamente valorado por su extensa experiencia internacional y su aporte al desarrollo del voleibol peruano.