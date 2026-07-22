La selección peruana vuelve al ruedo. A través de sus redes sociales, la ‘Bicolor’ confirmó su primer amistoso internacional con un equipo que acaba de disputar el Mundial 2026: estamos hablando de la selección de Canadá, que llegó hasta los octavos de final en la última justa mundialista.

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Selección Peruana confirma nuevo amistoso internacional con Canadá

En la cuenta oficial de X de La Bicolor, la Federación Peruana de Fútbol confirmó al cuadro norteamericano como su próximo rival como parte del proceso de preparación con miras a las próximas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030. El amistoso internacional está programado para el próximo 3 de octubre en el Estadio Saputo en Montreal, Canadá.

“El corazón vuelve a latir. La Bicolor regresa a la cancha para medirse ante Canadá en un nuevo amistoso internacional.”, se lee en la publicación que confirma al nuevo rival del equipo que dirige el profesor Mano Menezes.

Selección peruana jugará un amistoso con Canadá.

¿Cómo le fue a Canadá en el Mundial 2026?

En el Mundial 2026, la selección de Canadá firmó su mejor participación en Copas del Mundo. El equipo de la hoja de maple superó la fase de grupos y se impuso en dieciseisavos de final por 1-0 ante Sudáfrica. Su travesía mundialista llegó a su fin en la siguiente instancia, donde cayeron goleados por 3-0 frente a Marruecos.

FPF cerraría más amistosos con selecciones mundialistas

Pero Canadá no sería el único rival mundialista de Perú. De acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta Coello, la FPF estaría a punto de acordar dos amistosos más con otras selecciones que vienen de participar en la reciente Copa del Mundo: estamos hablando de Japón y Australia.

“En noviembre hay dos fechas FIFA más, y esos partidos van a ser, casi seguro, ante Japón y Australia. ¿Dónde falta definirse?, la sede. Todo parece indicar que estos partidos van a jugarse en Japón. Falta alguna confirmación nada más pero la idea es que se juegue en Japón”, señaló para el programa ‘Modo Fútbol’.