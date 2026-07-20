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Mundial 2030 se jugará con 64 selecciones

FPF confirmó que la selección peruana jugará las Eliminatorias 2030 en Cusco y Puno

La FPF confirmó que Perú contará con tres sedes para este nuevo proceso. Conoce cuáles serán los estadios que albergarán los partidos de la Bicolor.

Eduardo Chirinos
Selección Peruana jugará de local en Puno y Cusco
Selección Peruana jugará de local en Puno y Cusco | Foto: La Bicolor
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El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, dio anuncios con respecto a acuerdos logrados en beneficio de la selección peruana. Entre dichas novedades, dio detalles sobre el escenario elegido para que la Blanquirroja afronte sus próximos partidos por las Eliminatorias al Mundial 2030.

Mundial 2030 se jugará con 64 selecciones, informó el presidente de la Conmebol.

PUEDES VER: ¿Clasifica Perú? Conmebol confirmó Mundial 2030 con participación de 64 selecciones: "Para celebrar"

Perú contará con tres sedes para las próximas Eliminatorias

En declaraciones para el canal de YouTube Bicolor+, el mandamás de la FPF anunció que la selección peruana contará con tres sedes para las próximas Clasificatorias Sudamericanas: Lima, Cusco y Puno. En ese sentido, detalló cuáles serán los estadios donde el equipo de todos ejercerá su localía.

“Nuestras próximas Clasificatorias al Mundial 2030 tendrán tres sedes. Lima con nuestro Estadio Nacional y el Estadio Monumental, Cusco con el Inca Garcilaso y en Puno con el Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano y por supuesto también, contando adicionalmente con el Estadio de Juliaca. Son los escenarios, son nuestras regiones, nuestras sedes con las que podremos ponernos a disposición de la Conmebol y de la FIFA y poder luchar para lograr estar en el próximo Mundial 2030”, dijo.

Partidos en señal abierta

Lozano también anunció que la FPF llegó a un acuerdo con el canal América Televisión para transmitir en señal abierta todos los partidos de la Selección Peruana en las próximas Clasificatorias. El acuerdo de exclusividad con el referido medio también incluye los derechos de transmisión de la Selección Femenina y las categorías juveniles, tanto masculinas como femeninas.

¿Cuándo comenzarán las Eliminatorias?

Con el Mundial 2026 ya concluido, ahora los reflectores apuntan al inicio de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2030. La Conmebol aún no ha confirmado la fecha exacta del nuevo proceso clasificatorio, pero estaría previsto para empezar entre marzo y septiembre del 2027. Además, se mantendría el tradicional sistema de todos contra todos.

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