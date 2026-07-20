Guillermo Viscarra se despide de Alianza Lima dejando emotivo mensaje: "Me llevo mucho..."

Guillermo Viscarra se pronunció a través de sus redes sociales tras confirmarse su salida definitiva de Alianza Lima. El portero boliviano no continuará en el equipo para lo que resta del Torneo Clausura 2026 y dejó un emotivo mensaje de despedida a sus compañeros y a la hinchada blanquiazul por los gratos momentos que vivió desde su llegada al club la temporada pasada.

Guillermo Viscarra se despide de Alianza Lima con sentido mensaje

En su cuenta de Instagram, el arquero de 33 años destacó el gran cariño que le tiene a la institución y las amistades que formó en sus días como blanquiazul. También resaltó el aliento incondicional de los hinchas aliancistas que fecha a fecha acompañan al equipo en cada uno de sus compromisos.

“Me llevo mucho más que partidos y atajadas. Me llevo aprendizajes, amistades y el cariño de una hinchada que acompaña en cada paso. Gracias por cada mensaje, cada aplauso y cada momento compartido. Alianza siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Hasta pronto.”, se lee en la publicación del popular 'Billy' acompañada de una serie de imágenes.

Guillermo Viscarra se despidió de Alianza Lima.

¿Por qué se fue Guillermo Viscarra?

Cabe precisar que la salida de Guillermo Viscarra se debe a la falta de continuidad en Alianza. Recordemos que Alejandro Duarte se afianzó en el once titular de Pablo Guede. Asimismo, la posible llegada de Pedro Gallese complicaría aún más sus intenciones de llegar con ritmo a los próximos partidos de la selección boliviana con miras al próximo proceso clasificatorio al Mundial 2030.

Llega Nicolás Díaz

Con la partida de Viscarra, Alianza Lima liberó un cupo de extranjero, el cual fue utilizado para concretar el fichaje del defensa chileno Nicolás Díaz, quien este lunes pasó exámenes médicos y quedó apto para sellar su contrato con los íntimos.