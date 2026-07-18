Alianza Lima tomó rotunda medida con Guillermo Viscarra tras posible salida del club

Alianza Lima se enfrentará a Sport Huancayo por la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y en medio de ello se habló mucho sobre una posible salida de Guillermo Viscarra del club. Es por eso que desde tienda blanquiazul tomaron una drástica medida con el arquero de cara al inicio del campeonato.

Alianza Lima tomó fuerte medida con Guillermo Viscarra tras posible salida del equipo

El periodista Gerson Cuba comunicó a través de sus redes sociales que Viscarra no será tomado en cuenta en la lista definitiva de Alianza, dirigida por Pablo Guede, para disputar el partido frente a Sport Huancayo por lo que quedó marginado de la convocatoria.

El mismo comunicador señaló que la determinación del club íntimo se produce en una semana marcada por decisiones, en medio de los rumores que apuntan a que el portero está cerca de dejar el equipo de cara al Clausura, debido a que no ha sumado minutos de juego al permanecer como suplente de Alejandro Duarte.

Guillermo Viscarra quedó fuera de la lista de convocados de Alianza Lima para el duelo ante Sport Huancayo

“Guillermo Viscarra quedó fuera de la lista de convocados para enfrentar a Sport Huancayo. Será una semana importante para definir el futuro del portero con el club íntimo de cara al segundo semestre”, afirmó.

¿Cómo le fue a Guillermo Viscarra en Alianza Lima?

Guillermo Viscarra arribó a Alianza Lima en 2025 y, durante esa campaña, se consolidó como una de las principales figuras bajo la dirección de Néstor Gorosito. Sin embargo, en 2026, con la llegada de Pablo Guede, perdió protagonismo y pasó a ocupar la suplencia, al quedar detrás de Alejandro Duarte en la consideración del entrenador. En lo que va de esta temporada, el guardameta boliviano solo ha disputado 2 encuentros entre la Liga 1 y la Copa Libertadores.