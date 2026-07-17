Delantero de Sport Huancayo dejó rotundo comentario sobre Guerrero y Advíncula: "Son muy..."

Alianza Lima enfrentará este fin de semana a Sport Huancayo por la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, por lo que la hinchada está emocionada con el debut de los blanquiazules. En ese aspecto, uno de los elementos más destacados del 'Rojo Matador' sorprendió con fuertes declaraciones sobre algunos de los futbolistas más experimentados del rival, como Paolo Guerrero y Luis Advíncula.

Se trata de Franco Caballero, quien en diálogo con el programa 'Estudio Fútbol', en YouTube, habló sobre el enfrentamiento que sostendrá ante los íntimos. En medio de ello, al delantero del cuadro huancaíno le preguntaron sobre cómo vivirá el partido en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, este domingo 19 de julio, y acerca de algunos de sus jugadores con mayor jerarquía.

"Sabemos lo que significa y la cantidad de gente que mueve. Tiene grandes jugadores por dónde mires: Guerrero, Girotti, Advíncula y los centrales son muy buenos. Tenemos que estar atentos", indicó el futbolista de Sport Huancayo. De esta forma, quedó claro que el elenco rival respeta mucho a Alianza Lima, aunque igual saldrá con todo para conseguir los tres puntos del Torneo Clausura 2026.

Vale precisar que los blanquiazules deben ganar el segundo certamen de la temporada si quieren salir campeones de la Liga 1 sin necesidad de disputar playoffs, esto gracias a que se hicieron con el título del Torneo Apertura de la mano de Pablo Guede.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: horario y canal de transmisión

Alianza Lima juega este domingo 19 de julio ante Sport Huancayo a las 7.00 p. m. de Perú, en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, por la primera fecha del Torneo Clausura. Asimismo, la transmisión del compromiso será por la señal de L1 MAX, vía Movistar TV y DirecTV. También podrás verlo online a través de Movistar Play y DGO.