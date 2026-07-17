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Se confirmó si Luis Advíncula dejará Alianza Lima para fichar por LDU Quito: "No está..."

Mientras Alianza Lima se prepara para su debut en el Clausura, surgió la información sobre el interés de LDU Quito por Luis Advíncula. ¿Se queda?

Wilfredo Inostroza
Se confirmó si Luis Advíncula finalmente dejará Alianza Lima para irse a LDU Quito
Se confirmó si Luis Advíncula finalmente dejará Alianza Lima para irse a LDU Quito | Foto: Club Alianza Lima
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Alianza Lima se alista para debutar en el Torneo Clausura y en las últimas horas surgió la información sobre la posibilidad de que un titular indiscutible dejara el club. Nos referimos a Luis Advíncula, sobre quien se especuló que estaba en los planes de LDU Quito para el segundo semestre de la temporada. ¿Qué tan cierto es?

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De acuerdo con la información difundida por el periodista José Varela, finalmente el lateral derecho no se moverá del elenco blanquiazul, porque Bolt no está en los planes del elenco ecuatoriano, que busca un reemplazo para José Quintero, capitán que ha sufrido una grave lesión.

"Te digo hincha blanquiazul, que estés tranquilo. Luis Advíncula se queda en Matute", dijo el comunicador a través del programa Modo Fútbol, que se emite vía YouTube por Linkeados.

Video: Linkeados.

Asimismo, Varela sostiene que tuvo diálogos con un importante dirigente del club Albo y le aseguró que el exmarcador de la selección peruana no está en los planes.

"He averiguado con una persona de la Comisión de Fútbol de LDU. Luis Advíncula no está en carpeta, no está en el radar de LDU y seguramente, apuntarán a otro futbolista", agregó.

Además, se sabe que para ser liberado por Boca Juniors a comienzos de este año, se estableció una cláusula para que Advíncula solo juegue en el fútbol peruano, por lo que una partida al extranjero le podría costar una importante suma económica al jugador.

Luis Advíncula Alianza Lima

Luis Advíncula con camiseta de Alianza Lima

Luis Advíncula: valor en el mercado

Con 36 años, Luis Advíncula tiene un valor en el mercado de 150 mil dólares, de acuerdo con la última actualización de Transfermarkt. Su mayor cotización fue en 2019, cuando llegó a estar valorizado en 3 millones de euros.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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