¿Adiós al ‘Rayo’? Esto se sabe del interés de LDU por Luis Advíncula

Alianza Lima se prepara para su debut en el Torneo Clausura con el objetivo de mantener el nivel mostrado en el primer semestre y dar un nuevo paso hacia el título nacional. Sin embargo, en Matute surgió una preocupación luego de conocerse que un importante club ecuatoriano tiene en la mira a uno de sus jugadores más destacados.

Se trata de Luis Advíncula, quien despertó el interés de LDU de Quito. El cuadro ecuatoriano busca cubrir la salida de su capitán José Quintero y ya habría iniciado las primeras consultas para conocer las condiciones del lateral peruano.

El ‘Rayo’ fue uno de los futbolistas más regulares de Alianza Lima durante el Torneo Apertura. Su velocidad, experiencia y capacidad para responder tanto en defensa como en ataque lo llevaron a convertirse en una pieza clave dentro del esquema de Pablo Guede.

Desde Ecuador señalan que la negociación no será sencilla debido al aspecto económico. Sin embargo, en LDU recuerdan que anteriormente lograron concretar fichajes importantes pese a las dificultades, como ocurrió con la llegada de Paolo Guerrero, quien también fue pretendido por otros clubes antes de vestir la camiseta del cuadro albo.

Por ahora, Advíncula mantiene la concentración en Alianza Lima y en el estreno del Clausura ante Sport Huancayo. Además, el defensor cuenta con contrato vigente por varias temporadas, un factor que complica una posible salida en el corto plazo.

Lo cierto es que, por ahora, solo se trata de un interés del club ecuatoriano y, hasta este miércoles, el Club Alianza Lima no ha recibido una oferta formal por el lateral de 36 años. De llegar una propuesta, la analizarán y, si resulta conveniente, abrirán la posibilidad de la salida del mundialista peruano.