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Alianza Lima vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura: fecha, hora, canal y pronósticos para el partido

¡Regresa Alianza Lima a la Liga! El elenco blanquiazul debutará ante Sport Huancayo y buscará replicar el trabajo que ha realizado en el Apertura.

Antonio Vidal
Programación del Alianza Lima vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura. Foto: composición Líbero/IG
Programación del Alianza Lima vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura. Foto: composición Líbero/IG
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Alianza Lima vuelve a la Liga 1, donde debutará en el Torneo Clausura en el Estadio Alejandro Villanueva contra Sport Huancayo. Este compromiso será una prueba para que los dirigidos por Pablo Guede demuestren lo aprendido durante la pretemporada y sumen sus tres primeros puntos. Por su parte, Sport Huancayo buscará mejorar tras un Torneo Apertura en el que terminó en los últimos puestos.

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Alianza Lima vs Sport Huancayo: ¿cuándo es el partido?

Este partido está programado para jugarse este domingo 19 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en La Victoria, que cuenta con una capacidad para 33.938 espectadores.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Este compromiso, que se llevará a cabo en Matute, tiene programado su inicio a las 7.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te compartimos los horarios en otros países del continente para que no te pierdas este encuentro.

  • Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela y Chile: 8.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.00 p. m.
  • México: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (ET): 8.00 p. m.
  • España: 2.00 a. m. (del día siguiente)

Ver Alianza Lima vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura

La primera fecha del Torneo Clausura 2026 podrá seguirse en todo el país a través de L1 MAX, canal que transmitirá en exclusiva todos los encuentros del campeonato. La señal estará disponible para los suscriptores de Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que garantiza una amplia cobertura para los aficionados.

Pronósticos para el Alianza Lima vs Sport Huancayo

Estas son las primeras cuotas para el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo, en el que las principales casas de apuestas dan como ganador al elenco blanquiazul.

Casa de apuestaGana Alianza LimaEmpateGana Sport Huancayo
Betsson1.434.157.50
Betano1.454.506.70
bet3651.424.756.00
1xBet1.414.307.60
Caliente.pe1.414.307.90
Stake.latam1.424.357.70
DoradoBet1.444.507.50

Alianza Lima vs Sport Huancayo: entradas

Estas son las entradas para ver el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo, las cuales podrás comprar a través de la página oficial de Joinnus.

  • Occidente Lateral – Experiencia Matchday: S/ 399.90
  • Palco Apuesta Total: S/ 249.90 (Agotadas)
  • Occidente Central: S/ 219.90
  • Occidente Lateral: S/ 179.90
  • Oriente: S/ 109.90
  • Occidente Lateral (Silla de Ruedas): S/ 109.90
  • Oriente (CONADIS): S/ 54.90
  • Norte: S/ 30.90 (Agotadas)
  • Sur: 30.90 (Agotadas)
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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