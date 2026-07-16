- Hoy:
- Partidos de hoy
- Final Mundial 2026
- Boca Juniors vs Sarmiento
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Vóley
Alianza Lima vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura: fecha, hora, canal y pronósticos para el partido
¡Regresa Alianza Lima a la Liga! El elenco blanquiazul debutará ante Sport Huancayo y buscará replicar el trabajo que ha realizado en el Apertura.
Alianza Lima vuelve a la Liga 1, donde debutará en el Torneo Clausura en el Estadio Alejandro Villanueva contra Sport Huancayo. Este compromiso será una prueba para que los dirigidos por Pablo Guede demuestren lo aprendido durante la pretemporada y sumen sus tres primeros puntos. Por su parte, Sport Huancayo buscará mejorar tras un Torneo Apertura en el que terminó en los últimos puestos.
PUEDES VER: Alianza Lima o Universitario: ¿Qué club tiene el fixture más complicado en el Torneo Clausura?
Alianza Lima vs Sport Huancayo: ¿cuándo es el partido?
Este partido está programado para jugarse este domingo 19 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en La Victoria, que cuenta con una capacidad para 33.938 espectadores.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?
Este compromiso, que se llevará a cabo en Matute, tiene programado su inicio a las 7.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te compartimos los horarios en otros países del continente para que no te pierdas este encuentro.
- Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela y Chile: 8.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.00 p. m.
- México: 6.00 p. m.
- Estados Unidos (ET): 8.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (del día siguiente)
Ver Alianza Lima vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura
La primera fecha del Torneo Clausura 2026 podrá seguirse en todo el país a través de L1 MAX, canal que transmitirá en exclusiva todos los encuentros del campeonato. La señal estará disponible para los suscriptores de Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que garantiza una amplia cobertura para los aficionados.
Pronósticos para el Alianza Lima vs Sport Huancayo
Estas son las primeras cuotas para el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo, en el que las principales casas de apuestas dan como ganador al elenco blanquiazul.
|Casa de apuesta
|Gana Alianza Lima
|Empate
|Gana Sport Huancayo
|Betsson
|1.43
|4.15
|7.50
|Betano
|1.45
|4.50
|6.70
|bet365
|1.42
|4.75
|6.00
|1xBet
|1.41
|4.30
|7.60
|Caliente.pe
|1.41
|4.30
|7.90
|Stake.latam
|1.42
|4.35
|7.70
|DoradoBet
|1.44
|4.50
|7.50
Alianza Lima vs Sport Huancayo: entradas
Estas son las entradas para ver el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo, las cuales podrás comprar a través de la página oficial de Joinnus.
- Occidente Lateral – Experiencia Matchday: S/ 399.90
- Palco Apuesta Total: S/ 249.90 (Agotadas)
- Occidente Central: S/ 219.90
- Occidente Lateral: S/ 179.90
- Oriente: S/ 109.90
- Occidente Lateral (Silla de Ruedas): S/ 109.90
- Oriente (CONADIS): S/ 54.90
- Norte: S/ 30.90 (Agotadas)
- Sur: 30.90 (Agotadas)
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50