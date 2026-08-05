José Carvallo pidió a ex Alianza Lima como titular de Universitario: "A ojos cerrados"

Universitario de Deportes sigue firme en sus objetivos de salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y con ello lograr el título nacional de la temporada. En medio de ello, José Carvallo, excapitán del club crema, pidió a Héctor Cúper que el exfutbolista de Alianza Lima sea titular en su nuevo esquema: estamos hablando de Aldo Corzo.

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José Carvallo pidió a exfutbolista de Alianza Lima como titular de Universitario de Deportes

Carvallo fue entrevistado por el programa 'Fútbol como cancha' de RPP y fue consultado sobre diversos temas de la actualidad de Universitario, club donde salió campeón nacional dos veces.

El exarquero fue consultado sobre Cúper y su nuevo esquema con línea de 4 defensores y erradicar la idea de juego con 3 de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

José Carvalló pidió a Aldo Corzo como titular en Universitario

Para José Carvallo, si Héctor Cúper va a utilizar una línea de 4 en los próximos partidos del campeonato peruano debería utilizar a Aldo Corzo como parte de la zaga defensiva debido a que nota en el exjugador de Alianza Lima comprometido para ser titular.

“Si Cúper va a seguir jugando con línea de cuatro, yo pondría a ojos cerrados a Aldo Corzo de lateral derecho. Me sorprendió lo involucrado que está con el equipo. A veces por no estar jugando puedes dejar de lado detalles, pero está muy comprometido”, afirmó.

¿Cómo le va a Aldo Corzo en Universitario?

Aldo Corzo llegó a Universitario de Deportes en 2017 proveniente de Deportivo Municipal y Alianza Lima y durante todas las temporadas que vivió con el club merengue fue de los jugadores más resaltantes al haber estado en los momentos malos y buenos de la escuadra.

Luego de seis años de su llegada y como capitán del equipo crema, el defensor consiguió salir campeón por primera vez en 2023 con el elenco merengue. De la misma, fue uno de los líderes del equipo para conseguir el tricampeonato continuado en 2024 y 2025.

En 2026, tras la salida de Jorge Fossati y llegada de Javier Rabanal y Héctor Cúper, Corzo pasó a ser relegado como suplente y ya no es habitual titular; sin embargo, participa en ciertas ocasiones en los partidos.