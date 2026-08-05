Sporting Cristal se interesa en el fichaje de ex Cruzeiro para el Torneo Clausura: "Posibilidad"

Sporting Cristal es consciente de que aún debe reforzar su mediocampo, una de las zonas donde más ha mostrado fragilidad en la temporada. En ese sentido, y a poco del cierre del libro de pases del Torneo Clausura 2026, se conoció que están interesados en concretar la incorporación de un exvolante de Cruzeiro.

Sporting Cristal se interesa en el fichaje de ex Cruzeiro

La escuadra bajopontina quedó golpeada con la salida de Gustavo Cazonatti, un jugador trascendental que aportaba marca y salida de juego, por lo que la idea es concretar su reemplazo a la brevedad. Precisamente, el periodista Julio Peña reveló que están interesados en fichar a Pablo Siles.

Según indicó en el programa 'Fútbol Satélite', la directiva de Sporting Cristal tiene al volante uruguayo como su principal opción para reforzar su contención, esto luego de que se descartara la llegada de Rodrigo Ureña.

Sporting Cristal busca el fichaje del uruguayo Pablo Siles para el Torneo Clausura

“Entre las opciones que maneja Cristal para elegir el próximo 6, el uruguayo Pablo Siles es el que tendría la mayor posibilidad. Lo de Ureña está descartado”, fue la información que compartió el citado comunicador.

Pablo Siles se encuentra actualmente militando en las filas de Montevideo City de la primera división de Uruguay, donde tiene contrato hasta finales de la presente temporada. De esta forma, Cristal deberá negociar su liberación si desea adquirir sus servicios.

Números de Pablo Siles este 2026

El mediocentro de 29 años ha consolidado un gran rendimiento en las filas de Montevideo City, donde ha sumado una gran cantidad de minutos en los 19 partidos que ha disputado en esta temporada. Si bien no ha logrado anotar goles, cuenta con una asistencia.

Pablo Siles y su paso por Cruzeiro

Pablo Silesllegó a las filas de Cruzeiro como uno de los flamantes refuerzos a mediados de la temporada 2022. En aquella ocasión, el cuadro brasileño militaba en la Serie B de Brasil y veía en el uruguayo una pieza valiosa para su mediocampo. Sin embargo, no logró consolidarse y se marchó cinco meses después tras jugar solo cinco partidos con el equipo.