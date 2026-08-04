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Federico Girotti recordó cuando hinchas entraron al estadio de Alianza Lima: "Pobre Lucho, le dieron"
En una reciente entrevista, el delantero argentino recordó el momento que le tocó vivir cuando hinchas ingresaron a Matute y agredieron a algunos jugadores.
Federico Girotti estuvo en una reciente entrevista con la periodista Darinka Zumaeta, donde habló sobre diversos temas relacionados con el fútbol y su vida. No obstante, durante la conversación se tocó el tema de lo que le tocó vivir cuando apenas tenía unos días de haber llegado a La Victoria.
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Como se recuerda, luego del escándalo relacionado con los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, hinchas del elenco íntimo ingresaron por la fuerza al Estadio Alejandro Villanueva y agredieron a varios futbolistas. Entre ellos se encontraba Luis Advíncula, de quien incluso se rumoreó que había perdido sus zapatillas.
De acuerdo con el testimonio del jugador, Advíncula fue agredido por los hinchas, revelando que fue un momento duro pues a pesar de que le habían dicho que el tema no era con él, debido a que recién llegaba, señaló sentirse impotente pues no pudo ayudar a sus compañeros.
“Problemas con los hinchas que entraron a la cancha. ¿Advincula recogió sus zapatillas? La verdad, pobre Lucho, le dieron, yo creo que totalmente inmerecido para todo lo que pasó. Y algunos de los hinchas me decían, no, quédate tranquilo, acabas de llegar, como, es por no tener nada que ver, no sé qué. Entonces, bueno, ahí me quedé un poco más tranquilo. Pero bueno, cuando vi que le estaban pegando a algunos de mis compañeros, quise reaccionar, quise ir a buscarlos. y bueno, nada, me frenaron ahí y me dijeron, no te metas porque no tenés nada que ver. Pero la verdad que te daba impotencia porque le estaban pegando entre ocho o nueve a uno solo y la verdad que fue una imagen fea”, dio a conocer Girotti durante la entrevista.
¿Cuándo juega Alianza Lima por el Torneo Clausura?
Sport Boys y Alianza Lima se enfrentarán este sábado 8 de agosto desde las 8:00 p. m. (hora peruana) por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el estadio Nacional de Lima, donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes en el campeonato.