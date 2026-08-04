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¡Vuelve la Bicolor! Conoce el fixture de los próximos partidos de la selección peruana
La selección peruana vuelve al terreno de juego este sábado 8 de agosto. Conoce los detalles de los encuentros en esta nota.
La selección peruana volverá al terreno de juego este sábado 8, cuando se enfrente a Bolivia en un encuentro que se disputará en Paraguay. La Bicolor, que se encuentra en el Grupo B junto a Argentina, Brasil, Ecuador y la Verde, tendrá la obligación de dejar los colores en alto en el torneo Conmebol Sub-17 Futsal 2026.
Cabe señalar que los dirigidos por Facundo Ruscica jugarán tres días seguidos para después descansar y enfrentarse al elenco brasileño. A continuación, el fixture de los encuentros que tendrán la Blanquirroja.
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Fixture de la selección peruana sub-17 futsal
Este es el calendario de la selección peruana que hará su debut con Bolivia en el Complejo Suma, Luque, ubicado en Paraguay.
|Fecha
|Partido
|Hora (Perú)
|Sede
|Sábado 8 de agosto
|Perú vs. Bolivia
|9:30 a. m.
|Complejo Suma, Luque (Paraguay)
|Domingo 9 de agosto
|Perú vs. Argentina
|12:00 p. m.
|Complejo Suma, Luque (Paraguay)
|Lunes 10 de agosto
|Ecuador vs. Perú
|9:30 a. m.
|Complejo Suma, Luque (Paraguay)
|Miércoles 12 de agosto
|Brasil vs. Perú
|9:30 a. m.
|Complejo Suma, Luque (Paraguay)
Fixture de la selección peruana de futsal
Calendario del torneo Conmebol Sub-17 Futsal 2026
Estos son los otros emocionantes choques que habrá durante el torneo.
|Fecha
|Partido
|Hora (Perú)
|Sábado 8 de agosto
|Argentina vs. Ecuador
|2:00 p. m.
|Sábado 8 de agosto
|Colombia vs. Chile
|4:30 p. m.
|Sábado 8 de agosto
|Paraguay vs. Uruguay
|7:00 p. m.
|Domingo 9 de agosto
|Ecuador vs. Brasil
|11:30 a. m.
|Domingo 9 de agosto
|Uruguay vs. Venezuela
|4:30 p. m.
|Domingo 9 de agosto
|Colombia vs. Paraguay
|7:00 p. m.
|Lunes 10 de agosto
|Brasil vs. Bolivia
|2:00 p. m.
|Lunes 10 de agosto
|Uruguay vs. Colombia
|4:30 p. m.
|Lunes 10 de agosto
|Venezuela vs. Chile
|7:00 p. m.
|Miércoles 12 de agosto
|Bolivia vs. Argentina
|2:00 p. m.
|Miércoles 12 de agosto
|Venezuela vs. Colombia
|4:30 p. m.
|Miércoles 12 de agosto
|Chile vs. Paraguay
|7:00 p. m.
|Jueves 13 de agosto
|Bolivia vs. Ecuador
|11:30 a. m.
|Jueves 13 de agosto
|Argentina vs. Brasil
|2:00 p. m.
|Jueves 13 de agosto
|Chile vs. Uruguay
|4:30 p. m.
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