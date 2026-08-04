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¡Vuelve la Bicolor! Conoce el fixture de los próximos partidos de la selección peruana

La selección peruana vuelve al terreno de juego este sábado 8 de agosto. Conoce los detalles de los encuentros en esta nota.

Antonio Vidal
¡Vuelve la Bicolor! Conoce el fixture de los próximos partidos de la selección peruana. Foto: composición Líbero
¡Vuelve la Bicolor! Conoce el fixture de los próximos partidos de la selección peruana. Foto: composición Líbero
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La selección peruana volverá al terreno de juego este sábado 8, cuando se enfrente a Bolivia en un encuentro que se disputará en Paraguay. La Bicolor, que se encuentra en el Grupo B junto a Argentina, Brasil, Ecuador y la Verde, tendrá la obligación de dejar los colores en alto en el torneo Conmebol Sub-17 Futsal 2026.

Cabe señalar que los dirigidos por Facundo Ruscica jugarán tres días seguidos para después descansar y enfrentarse al elenco brasileño. A continuación, el fixture de los encuentros que tendrán la Blanquirroja.

FIFA ubica sexto a Perú en tabla actualizada tras fecha doble de Eliminatorias.

PUEDES VER: FIFA restó puntos a Colombia y Bolivia por Eliminatorias: Perú es sexto en tabla actualizada

Fixture de la selección peruana sub-17 futsal

Este es el calendario de la selección peruana que hará su debut con Bolivia en el Complejo Suma, Luque, ubicado en Paraguay.

FechaPartidoHora (Perú)Sede
Sábado 8 de agostoPerú vs. Bolivia9:30 a. m.Complejo Suma, Luque (Paraguay)
Domingo 9 de agostoPerú vs. Argentina12:00 p. m.Complejo Suma, Luque (Paraguay)
Lunes 10 de agostoEcuador vs. Perú9:30 a. m.Complejo Suma, Luque (Paraguay)
Miércoles 12 de agostoBrasil vs. Perú9:30 a. m.Complejo Suma, Luque (Paraguay)
Fixture de la selección peruana de futsal

Fixture de la selección peruana de futsal

Calendario del torneo Conmebol Sub-17 Futsal 2026

Estos son los otros emocionantes choques que habrá durante el torneo.

FechaPartidoHora (Perú)
Sábado 8 de agostoArgentina vs. Ecuador2:00 p. m.
Sábado 8 de agostoColombia vs. Chile4:30 p. m.
Sábado 8 de agostoParaguay vs. Uruguay7:00 p. m.
Domingo 9 de agostoEcuador vs. Brasil11:30 a. m.
Domingo 9 de agostoUruguay vs. Venezuela4:30 p. m.
Domingo 9 de agostoColombia vs. Paraguay7:00 p. m.
Lunes 10 de agostoBrasil vs. Bolivia2:00 p. m.
Lunes 10 de agostoUruguay vs. Colombia4:30 p. m.
Lunes 10 de agostoVenezuela vs. Chile7:00 p. m.
Miércoles 12 de agostoBolivia vs. Argentina2:00 p. m.
Miércoles 12 de agostoVenezuela vs. Colombia4:30 p. m.
Miércoles 12 de agostoChile vs. Paraguay7:00 p. m.
Jueves 13 de agostoBolivia vs. Ecuador11:30 a. m.
Jueves 13 de agostoArgentina vs. Brasil2:00 p. m.
Jueves 13 de agostoChile vs. Uruguay4:30 p. m.
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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