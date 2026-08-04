¿José Carabalí regresa a Universitario para el Clausura?: Lo último que se sabe sobre del defensor

El presente de José Carabalí se encuentra muy complicado desde su salida de Universitario. El defensor se fue a LDU Quito debido a que tenía que regresar a su país por temas personales; sin embargo, no estaría del todo bien en su país natal y, hasta cierto punto, se arrepentiría de haber dejado el cuadro de Ate.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, quien brindó más detalles sobre la situación que atraviesa el lateral izquierdo, consultó con el entorno del jugador y le señalaron que le gustaría volver, lo que pone en duda el motivo por el cual se fue si al final terminaría queriendo regresar.

José Carabalí busca volver a Universitario

“Volví a preguntar a una persona de su entorno. Me dijeron: "Sí, le encantaría". Pero, o sea, está bien, está contento allá, está jugando, pero que si le dicen como que: "Oye, ¿puedes volver?", o sea, es algo que le gustaría”, empezó explicando en L1 Max el periodista.

Sin embargo, el retorno de Carabalí es muy complicado, pues ni el club ni el jugador pondrían un monto económico para este regreso. “Pero desde este momento es imposible porque la 'U' no pone ni un mango y él no va a poner ni un mango también para venir. Entonces, es más pensando en el otro año, me parece. Pero por ahí, la cosa es que la 'U' está en conteo regresivo para la elección del lateral”.

El hombre de prensa también se animó a dar un análisis sobre la búsqueda de la 'U' en un lateral izquierdo para este Torneo Clausura de la Liga 1. “Yo te voy a decir lo que sé. Creo que el comando técnico, el otro día Cúper dijo: "Yo no me puedo crear ansiedad, como el hincha, para elegir un refuerzo". No digo que esté ansioso, pero creo que el comando técnico ya está apurando la elección”, finalizó.

¿Cuándo vale José Carabalí?

Actualmente, José Carabalí tiene un valor de mercado de 850 mil euros, según la última actualización realizada por Transfermarkt.