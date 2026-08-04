0

¿José Carabalí regresa a Universitario para el Clausura?: Lo último que se sabe sobre del defensor

Se dieron detalles sobre el presente de José Carabalí en LDU Quito. El defensor actualmente ha disputado 7 partidos oficiales con el equipo ecuatoriano.

Antonio Vidal
¿José Carabalí regresa a Universitario para el Clausura?: Lo último que se sabe sobre del defensor. Foto: composición Líbero
¿José Carabalí regresa a Universitario para el Clausura?: Lo último que se sabe sobre del defensor. Foto: composición Líbero
COMPARTIR

El presente de José Carabalí se encuentra muy complicado desde su salida de Universitario. El defensor se fue a LDU Quito debido a que tenía que regresar a su país por temas personales; sin embargo, no estaría del todo bien en su país natal y, hasta cierto punto, se arrepentiría de haber dejado el cuadro de Ate.

Universitario remeció el mercado fichando a figura de la selección peruana. Foto: composición Líbero/Universitario

PUEDES VER: Universitario remeció el mercado fichando a figura de la selección peruana: "A demostrar tu garra"

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, quien brindó más detalles sobre la situación que atraviesa el lateral izquierdo, consultó con el entorno del jugador y le señalaron que le gustaría volver, lo que pone en duda el motivo por el cual se fue si al final terminaría queriendo regresar.

Universitario de Deportes, José Carabalí, Fichajes Liga 1

José Carabalí busca volver a Universitario

Volví a preguntar a una persona de su entorno. Me dijeron: "Sí, le encantaría". Pero, o sea, está bien, está contento allá, está jugando, pero que si le dicen como que: "Oye, ¿puedes volver?", o sea, es algo que le gustaría”, empezó explicando en L1 Max el periodista.

Sin embargo, el retorno de Carabalí es muy complicado, pues ni el club ni el jugador pondrían un monto económico para este regreso. “Pero desde este momento es imposible porque la 'U' no pone ni un mango y él no va a poner ni un mango también para venir. Entonces, es más pensando en el otro año, me parece. Pero por ahí, la cosa es que la 'U' está en conteo regresivo para la elección del lateral”.

El hombre de prensa también se animó a dar un análisis sobre la búsqueda de la 'U' en un lateral izquierdo para este Torneo Clausura de la Liga 1. “Yo te voy a decir lo que sé. Creo que el comando técnico, el otro día Cúper dijo: "Yo no me puedo crear ansiedad, como el hincha, para elegir un refuerzo". No digo que esté ansioso, pero creo que el comando técnico ya está apurando la elección”, finalizó.

¿Cuándo vale José Carabalí?

Actualmente, José Carabalí tiene un valor de mercado de 850 mil euros, según la última actualización realizada por Transfermarkt.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sporting Cristal quiere remecer el mercado firmando a seleccionado chileno: "Hasta lo último"

  2. Universitario se ilusiona con sumar a seleccionado peruano ante Sporting Cristal: "Posibilidades"

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano