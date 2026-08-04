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Horóscopo de HOY, martes 4 de agosto de 2026: acertadas predicciones en el amor, salud y dinero, según tu signo
Horóscopo de HOY, martes 4 de agosto de 2026: conoce qué deparan los astros para cada signo en diversos aspectos. Revisa las predicciones de Josie Diez Canseco.
¡Descubre qué te depara el destino! Las influencias astrológicas para hoy, martes 4 de agosto de 2026, prometen un día lleno de energías, lo que podría generar sorpresas en el ámbito amoroso, así como oportunidades financieras y decisiones importantes relacionadas con la salud. Josie Diez Canseco ofrece sus predicciones para cada signo del zodiaco, brindando mensajes del universo que pueden guiarte a enfrentar el día con mayor claridad y confianza. ¿Qué tienen los astros reservados para ti?
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Horóscopo de Josie Diez Canseco: acertadas predicciones para hoy, martes 4 de agosto
ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Estarás optimista y tolerante con todos, lo que en otro momento te molestaba hoy lo tomarás con humor, esa persona estará feliz con tu cambio. Lo negativo quedará atrás, ahora no temerás enfrentar nuevos retos que te ayudarán a alcanzar el éxito.
- Número de suerte 10.
TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Hoy se abre para ti un período de oportunidades, empezarás por terminar con esa relación conflictiva y te sentirás libre para volver a empezar. Un malentendido te distanciará de un compañero de labores, el diálogo logrará que todo vuelva a la normalidad.
- Número de suerte 3.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tendrás ganas de salir y participar de actividades grupales, te mostrarás atento y seductor, tu carácter te convertirá en el centro de atención. Un amigo te hablará de un proyecto muy prometedor, escúchalo, puede convenirte más de lo que piensas.
- Número de suerte 14.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Esa persona que está a tu lado no termina de encajar en tu vida, hoy serás sincero y terminarás con esa relación que no funciona. Retomarás un proyecto postergado por falta de presupuesto y los resultados serán más que maravillosos.
- Número de suerte 19.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: La actitud fría y distante de la persona que quieres te hará comprender que te has descuidado, hoy empezarás a reconquistarla y a darle atención. Un viaje de negocios te abrirá nuevas oportunidades laborales, aprovéchalas verás que tendrás más clientes.
- Número de suerte 8.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Te olvidarás de las decepciones y empezarás a ver la vida con positivismo, hoy harás nuevas amistades, proyectarás espontaneidad. Dejarás la timidez de lado y expondrás tus proyectos con tanta seguridad que impactarás.
- Número de suerte 6.
LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Comprenderás al fin que para resolver tus problemas sentimentales debes empezar por superar tu inseguridad, abrirás tu corazón. Hoy resolverás exitosamente un trabajo tedioso, los resultados mantendrán satisfecho a quien lo encomienda.
- Número de suerte 1.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Estarás muy comprensivo y afectuoso, darás sin pedir nada, los sentimientos y las necesidades de esa persona tendrán prioridad hoy. En lo laboral disfrutarás de un ambiente agradable y mucho compañerismo. Te ganarás un premio pronto.
- Número de suerte 4.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estarás muy exigente y cualquier discrepancia te molestará, será mejor que te tranquilices y hables sin alterarte o terminarás el día solo. Cuidado, la envidia ronda tu entorno laboral, cualquier descuido podría afectarte, no te desanimes.
- Número de suerte 15.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Te encontrarás con un amor del pasado y tendrás la oportunidad de aclarar un asunto que quedó sin explicación, te sentirás libre de recuerdos. El préstamo económico que estás esperando tardará un poco más pero llegará, pero aliviará tus deudas.
- Número de suerte 6.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estarás confundido y sin saber lo que quieres sentimentalmente, pasar más tiempo al lado del ser amado te ayudará. La tensión en el trabajo será grande, no te conviene pedir vacaciones por el momento trata de poner de tu parte un poco más.
- Número de suerte 5.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu carácter desconfiado no te permitirá dejar salir tus sentimientos, ni corresponder al interés que te demostrará alguien que te atraerá. No delegues tus obligaciones a terceros, los resultados no serán de tu agrado ni de tu cliente.
- Número de suerte 7.
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