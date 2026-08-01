Universitario presenta 'U Fest 102': cuándo es, dónde, artistas y entradas para la fiesta crema

Con motivo de su 102.° aniversario, Universitario de Deportes lanza ‘U Fest 102’, un evento diseñado para reunir a los hinchas cremas de diversas generaciones en un día repleto de emoción, música y entretenimiento. Esta celebración también ofrecerá la oportunidad de reencontrarse con las leyendas que han dejado huella en la historia del club. ¿Dónde comprar las entradas? AQUÍ todos los detalles.

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¿Cuándo y dónde es el ‘U Fest 102’?

El sábado 8 de agosto, a partir de las 12.00 p. m., la Arena Monumental (Explanada Sur del Estadio Monumental U Marathon) será escenario de una gran celebración dedicada a los aficionados del club Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes presenta 'U Fest 102': todo sobre la fiesta crema, precios, entradas y más. | Foto Teleticket.

¿Qué artistas se presentarán en el ‘U Fest 102’?

En esta ocasión especial, la música se posicionará como uno de los elementos centrales de la celebración, que contará con un destacado grupo de artistas:

La Combinación de La Habana

La Bella Luz

Los Mirlos

Río

You Salsa

Tourista

Son del Duke

Otros artistas invitados

El evento contará con diversas actividades para todos los asistentes. Habrá un patio gastronómico donde se podrán degustar diferentes platillos, así como un museo que ofrecerá una experiencia cultural enriquecedora. Se presentará un circuito inmersivo que permitirá a los visitantes sumergirse en una experiencia única.

Los aficionados también podrán disfrutar del salón de la fama, una zona de juegos para los más pequeños y un espacio dedicado al merchandising oficial, donde podrán adquirir productos relacionados con el evento.

Precios de entradas y zonas de la fiesta de Universitario

Los precios de las entradas para el ‘U Fest 102’ varían según la zona y los descuentos aplicables. Teleticket informó que las entradas ya están disponibles en su plataforma. A continuación, se presenta la escala de precios:

Precios Regulares - Hincha crema:

Zona VIP: S/107

Zona General: S/54

Precios Socio Crema - Adherente:

Zona VIP: S/57

Zona General: S/44

Precios Regulares - Personas con Discapacidad

Zona VIP: S/87

Zona General: S/44

Tarifas con Interbank: