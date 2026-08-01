Filtran el fuerte motivo por el que Pablo Guede no considera a Luis Ramos en Alianza: "Responde a..."

Luis Ramos fue considerado como uno de los fichajes más importantes de Alianza Lima al inicio de la temporada e incluso era considerado como titular. Para pesar de los hinchas, el delantero no se ha consolidado en el equipo y sorprendió que no sea incluido por Pablo Guede en la lista de convocados para los últimos partidos. Sin embargo, recientemente se reveló la verdad de su ausencia.

Filtran el fuerte motivo por el que Pablo Guede no considera a Luis Ramos

La lucha por el título de la Liga 1 obliga a Alianza Lima a contar con todas sus piezas disponibles. Por eso, la ausencia de Luis Ramos en las últimas convocatorias no ha pasado desapercibida entre los hinchas, quienes esperaban verlo brillar en el equipo. Ante las dudas, el periodista Marcello Merizalde anunció la verdadera razón por la que el delantero aún no reaparece.

De acuerdo con la información del periodista deportivo, el atacante peruano sigue enfocado en la recuperación de la lesión que sufrió durante la recta final del Torneo Apertura. Aunque su evolución ha sido favorable, todavía no se encuentra en condiciones de competir, motivo por el cual el comando técnico decidió no arriesgarlo en las primeras jornadas del Torneo Clausura.

Luis Ramos trabaja en su recuperación para volver a jugar con Alianza Lima.

“La ausencia de Luis Ramos en la nómina de Alianza Lima responde a la lesión sentida en el Torneo Apertura. El ‘9’ aún no se entrena junto al grupo, pues sigue en curso su recuperación”, reveló el citado comunicador.

¿Qué lesión sufrió Luis Ramos con Alianza Lima?

Cabe recordar que Ramos fue diagnosticado de un desgarro en el músculo aductor largo del muslo derecho, motivo por el que aún no ha podido entrenar con el resto de sus compañeros. Si bien el club no anunció oficialmente el tiempo de recuperación, se prevé que en las próximas semanas se reintegre al grupo.