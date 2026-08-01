Jesús Castillo cerca de salir de Universitario ante oferta de mítico club: "Negociaciones avanzadas"

Universitario se encuentra preparándose para la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, el elenco dirigido por Héctor Cúper está cerca de perder a un jugador importante en el mediocampo.

Según se supo, Jesús Castillo estaría muy cerca de vincularse al Esperance, conjunto de la liga de Túnez que participó en el último Mundial de Clubes y que ha conquistado numerosos títulos en su campeonato local. Así lo informó el periodista Kevin Pacheco.

"Jesús Castillo tiene negociaciones avanzadas para ser nuevo futbolista del Espérance de Túnez, equipo que disputó el último Mundial de Clubes", señaló el comunicador a través de X.

Jesús Castillo estaría por dejar Universitario

Historia del Esperance de Túnez

El Espérance de Tunis es una entidad deportiva de la ciudad de Túnez, creada en 1919. La institución reúne varias disciplinas, como fútbol, balonmano y vóleibol. Aun así, su equipo de fútbol es el más conocido, porque figura entre los más laureados del continente africano.

Jesús Castillo cerca de firmar por Esperance de Túnez

Palmarés del Esperance de Túnez

El Esperance de Túnez es un club ampliamente ganador y uno de los más destacados de África.