Alineaciones Alianza Lima vs Alianza Atlético: El potente once de Pablo Guede para ganar en Matute

Alianza Lima se enfrentará a Alianza Atlético por la jornada tres del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva. A continuación, te presentamos las posibles alineaciones que utilizarán los entrenadores de ambos equipos para este partido.

Alineaciones de Alianza Lima vs Alianza Atlético

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Marcos Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Jairo Vélez, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Alineaciones de Alianza Atlético vs Alianza Lima

Steven Rivadeneyra; Erick Perleche, Williams Guzmán, Román Suárez, Anthony Gordillo; Jorge del Castillo, Joel Lupu, Germán Díaz; Guillermo Larios, Cristian Penilla y José Ingratti.

Alianza Lima vs Alianza Atlético se enfrentarán por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026?

El partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético se disputará el sábado 1 de agosto de 2026 desde las 8.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, La Victoria. A continuación, te contamos el horario en otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 8.30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 9.30 p. m.

Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por la Liga 1 2026?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Alianza Atlético podrá seguirse por L1 MAX y L1, señales oficiales de la Liga 1 que están disponibles en los principales servicios de televisión por cable del país, entre ellos Movistar TV, DirecTV, Claro TV y Best Cable, entre otros.