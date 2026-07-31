Alianza Lima recibió excelente noticia de cara al partido ante Alianza Atlético por Clausura 2026

Alianza Lima recibió una importante noticia en la antesala de su compromiso frente a Alianza Atlético por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. La Dirección General de Gobierno Interior confirmó las garantías para el encuentro y autorizó que los hinchas blanquiazules puedan ingresar banderolas, instrumentos musicales y realizar activaciones en las cuatro tribunas del Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima y su buena noticia para el partido ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

La resolución oficial permitirá que Matute presente un ambiente de fiesta durante el compromiso entre Alianza ante Alianza Atlético de este sábado. De esta manera, los aficionados podrán alentar al equipo de Pablo Guede con todos los elementos habituales de animación, una medida que fue bien recibida por la institución y la hinchada íntima.

Alianza Lima se enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Asimismo, las autoridades establecieron que el recinto contará con un aforo máximo de 30.010 espectadores. La distribución será la siguiente: Occidente albergará a 5.790 personas, Oriente a 8.310, Sur a 9.103, Norte a 6.543 y los palcos tendrán capacidad para 264 asistentes.

En el documento emitido por la Dirección General de Gobierno Interior también se precisa que "se autoriza el ingreso de instrumentos musicales, banderolas y activaciones en las cuatro tribunas del estadio Alejandro Villanueva", garantizando así un marco ideal para uno de los partidos más esperados de la jornada.

Alianza Lima vs Alianza Atlético: Fecha, hora y canal

Alianza Lima y Alianza Atlético se medirán el sábado 1 de agosto a las 8.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, en La Victoria. El partido podrá verse por las pantallas de L1MAX.