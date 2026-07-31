Santana y su sorpresiva postura sobre expulsión de Távara en el Cristal vs Bragantino: "Fue una..."

La eliminación de Sporting Cristal de la Copa Sudamericana 2026 ante Bragantino sigue dando de qué hablar. La derrota celeste que fue por la mínima diferencia parecía accesible tras lo mostrado en el partido de ida jugado en nuestro país, pero en la visita de los rimenses, la historia fue diferente.

Mientras algunos de los protagonistas prefirieron guardar silencio, otros decidieron hablar y explicar las razones por las que no pudieron seguir en competencia en este importante torneo continental.

Uno de ellos fue Gabriel Santana que se pronunció tras su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, donde manifestó que el encuentro fue complicado y fue aún más con la expulsión de Martín Távara al minuto 56.

Gabriel Santana se pronunció sobre la derrota de Sporting Cristal

"Fue un partido complicado y Bragantino fue mucho mejor que nosotros. La expulsión fue una cuestión de interpretación del árbitro, no hay por qué hablar de ese tema. Amarilla más amarilla es roja. Lo sentimos porque el equipo tenía muchas ganas, pero son cosas que pasan en el fútbol", fueron sus primeras palabras en conversación con los medios.

En su análisis, consideró que estaban defendiendo bien, pero el elenco brasileño tuvo la fortuna de conseguir el gol. "Estábamos defendiendo bien, el partido estaba parejo, pero se encontraron con el gol y pudieron ganar. Siento que en Lima fuimos mejores que Bragantino y allá ellos fueron más eficientes en el balón parado".

"Estamos trabajando la confianza con el técnico. Lleva un mes con nosotros y nos estamos adaptando muy bien a su trabajo. Vamos a crecer mucho con él. Necesitamos ganar partidos; en el Clausura no puedes pensar en perder o empatar, hay que ganar y ver qué pasa", sentenció el jugador de raíces brasileñas.