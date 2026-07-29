Julinho se rindió en elogios ante figura de Sporting Cristal que firmó hasta 2026: "Es un crack"

Sporting Cristal tiene figuras históricas dentro de su institución como Julinho que junto al cuadro rimense logró salir campeón nacional. En medio de una entrevista, el brasileño nacionalizado peruano salió al frente para rendirse en elogios ante un jugador del club del Rímac que tiene un contrato hasta diciembre de 2026: estamos hablando de Ian Wisdom.

Julinho elogió a futbolista de Sporting Cristal que firmó hasta 2026

En diálogo con Movistar Deportes, Julinho fue interrogado por Wisdom, a quien dirigió en las categorías inferiores de Cristal, en La Florida, y a quien pudo entrenar durante sus primeros pasos en el conjunto rimense.

Para el referente del club rimense, al comienzo el volante no era tomado en cuenta por su condición física, ya que lucía muy delgado; sin embargo, para el brasileño-peruano Ian, desde joven se trataba de un futbolista con notable talento y técnica, por lo que solicitó que fuera incluido como titular.

Julinho elogió a Ian Wisdom, futbolista de Sporting Cristal

"Cuando dirigí la categoría 2005 de Sporting Cristal, el primer jugador que me llamó la atención fue Ian Wisdom, pero era suplente. Pregunté por qué y me dijeron que era muy pequeño y flaquito. Les respondí: 'Olvídense de eso, ese chico es un crack. No importa tanto la parte física, sino la técnica", afirmó Julinho.

¿Cómo le va a Ian Wisdom en Sporting Cristal?

Ian Wisdom integró las divisiones menores de Sporting Cristal y en 2022 pasó a la Sub-20 por su gran talento. Y debido a su rendimiento le bastaron 6 meses para pasar a la reserva del club rimense y en 2024 fue considerado para la plantilla principal.

El volante hizo su debut oficial con Cristal en 2024 en un partido de Copa Libertadores y luego en la Liga 1 por el Torneo Apertura. Y desde entonces es considerado plenamente en el plantel principal y es uno de los mejores jugadores del elenco rimense hasta el 2026.