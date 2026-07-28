Alineaciones Sporting Cristal vs Bragantino por Copa Sudamericana: el imponente once de Roberto Mosquera

Este miércoles 29 de julio Sporting Cristal buscará definir su pase a octavos ante Bragantino por lo que será un encuentro de Copa Sudamericana donde ambos conjuntos buscarán pasar a la siguiente ronda. Este encuentro, que es de vuelta, será crucial y se llevará a cabo en Brasil, por lo que Roberto Mosquera deberá plantear un imponente once que le permita sorprender en suelo carioca.

Alineaciones Sporting Cristal vs Bragantino por Copa Sudamericana

Para este encuentro, Roberto Mosquera usaría de nuevo a Hernán Barcos como titular para que con su experiencia pueda abrir el marcador. Mientras que en el mediocampo Yoshimar Yotún y Martín Távara buscarán distribuir el juego.

Diego Henríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Yoshimar Yotún, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Hernán Barcos.

Sporting Cristal visitará a Bragantino por la Copa Sudamericana

Por su parte, el elenco local saldrá con el portero Cleiton, quien fue una de las figuras en el compromiso que se jugó en el Estadio Nacional; además estará presente el mundialista con Paraguay, Isidro Pitta.

Cleiton; Agustín Sant'Anna, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez, Caué; Gabriel, Matheus Fernandes, Gustavo Neves; Marcelinho, Isidro Pitta y Henry Mosquera.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Bragantino?

Sporting Cristal buscará su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando visite a Bragantino este miércoles 29 de julio desde las 7.30 p. m. (hora peruana), en el partido de vuelta de los playoffs, que se disputará en territorio brasileño.