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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino, canal y dónde ver la Copa Sudamericana?

Se confirmó la hora y canal que pasará el partido de Bragantino vs Sporting Cristal por la vuelta de la Copa Sudamericana a disputarse este miércoles 29 de julio.

Sandra Morales
Sporting Cristal o Bragantino, solo uno clasificará a octavos de final de la Copa Sudamericana
Sporting Cristal o Bragantino, solo uno clasificará a octavos de final de la Copa Sudamericana | FOTO: AFP
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Este miércoles 29 de julio se definirá el equipo que clasificará a octavos de final de la Copa Sudamericana. Sporting Cristal visita a Bragantino por la vuelta de los playoffs en el estadio Nabi Abi Chedid, estado de São Paulo, Brasil. ¿A qué hora juegan y qué canal pasará la transmisión?

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Bragantino vs Sporting Cristal: hora del partido

  • México y Centroamérica: 6.30 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 7.30 p. m.
  • Venezuela, Bolivia y Chile: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (jueves 23 de julio).

Bragantino vs Sporting Cristal: canal de transmisión

Conmebol hizo oficial qué canal transmitirá el partido de vuelta. Según programación confirmada, el duelo entre Cristal y Bragantino estará a cargo del canal DirecTV Sports y DGO. Además, podrás verlo por Unitel y Tigo Sports.

DSports y DGO

DSports y DGO pasará el partido de Bragantino vs Cristal

¿Dónde ver Bragantino vs Sporting Cristal en vivo online?

La transmisión por internet será a través de la aplicación de DIRECTV, DGO. Este servicio es válido para las personas que cuentan con una suscripción del servicio.

¿Cómo llega Bragantino y Sporting Cristal?

El partido de ida se disputó en el Estadio Nacional de Lima el cual dejó como resultado final un empate sin goles, por lo que la llave está completamente abierta. En caso de que nuevamente queden igualados por cualquier marcador, el clasificado para octavos de final se definirá mediante la tanda de penales. Recordemos que para esta ocasión no existe el tiempo extra.

Para la vuelta, Sporting Cristal llega herido debido a la última derrota que sufrió en el Clausura. El equipo de Roberto Mosquera fue superado por 2-1 ante Melgar en Arequipa. Con este resultado, los rimenses están lejos de los primeros lugares en la tabla acumulada al sumar 22 puntos contra los 44 de Alianza Lima.

A su vez, Bragantino viene de empatar en condición de local contra Coritiba. El equipo de Vágner Mancini se ubica quinto en la tabla de posiciones con 31 puntos contra los 44 del líder Palmeiras. Es importante precisar que el DT no podrá contar con la presencia de Fernando dos Santos Pedro tras la roja que sufrió en la ida.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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