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Sporting Cristal sufrió la expulsión de Martín Távara y el gol de Bragantino en 4 minutos
Martín Távara vio la expulsión por una doble amarilla y tres minutos más tarde, Pedro Henrique colocaría el 1-0 de RB Bragantino ante Sporting Cristal.
Sporting Cristal llegó a Brasil con la ilusión de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Sin embargo, leugo de un primer tiempo empatado a cero, sufrieron dos duros golpes en la segunda parte: primero la expulsión de Martín Távara y después el gol de Pedro Henrique en tan solo 4 minutos.
Sporting Cristal vs RB Bragantino: así fue la expulsión de Martín Távara
Así fue la expulsión de Martín Távara ante Bragantino.
Sporting Cristal vs RB Bragantino: así fue el 1-0 de Pedro Henrique
Así fue el gol de RB Bragantino ante Sporting Cristal.
¡Vamos al Circo!
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