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Sporting Cristal sufrió la expulsión de Martín Távara y el gol de Bragantino en 4 minutos

Martín Távara vio la expulsión por una doble amarilla y tres minutos más tarde, Pedro Henrique colocaría el 1-0 de RB Bragantino ante Sporting Cristal.

Gary Huaman
Sporting Cristal enfrentó a RB Bragantino por la Copa Sudamericana.
Sporting Cristal enfrentó a RB Bragantino por la Copa Sudamericana. | Foto: captura/DSports
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Sporting Cristal llegó a Brasil con la ilusión de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Sin embargo, leugo de un primer tiempo empatado a cero, sufrieron dos duros golpes en la segunda parte: primero la expulsión de Martín Távara y después el gol de Pedro Henrique en tan solo 4 minutos.

Sporting Cristal vs RB Bragantino: así fue la expulsión de Martín Távara

Martín Távara

Así fue la expulsión de Martín Távara ante Bragantino.

Sporting Cristal vs RB Bragantino: así fue el 1-0 de Pedro Henrique

Sporting Cristal

Así fue el gol de RB Bragantino ante Sporting Cristal.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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