Sporting Cristal sufrió la expulsión de Martín Távara y el gol de Bragantino en 4 minutos

Sporting Cristal llegó a Brasil con la ilusión de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Sin embargo, leugo de un primer tiempo empatado a cero, sufrieron dos duros golpes en la segunda parte: primero la expulsión de Martín Távara y después el gol de Pedro Henrique en tan solo 4 minutos.

Sporting Cristal vs RB Bragantino: así fue la expulsión de Martín Távara

Así fue la expulsión de Martín Távara ante Bragantino.

Sporting Cristal vs RB Bragantino: así fue el 1-0 de Pedro Henrique