Un residente de West Hollywood, en Estados Unidos, fue arrestado por agentes federales de inmigración (ICE) en lo que inicialmente se consideraba un control rutinario en el centro de Los Ángeles. Actualmente, sus amigos y su abogado trabajan arduamente para evitar su deportación del país americano.

Hombre que estaba legalmente en el país fue arrestado por ICE en control de rutina, ¿deportado?

Alex Pereira Alves, un brasileño que ha residido en West Hollywood desde 2010, fue privado de su libertad recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un control de rutina. Esta situación ocurrió el 11 de agosto.

Según sus amigos y lo expuesto en KTLA, Alves llegó a Estados Unidos con una visa y, tras obtener la suspensión de su deportación en 2018, ha vivido y trabajado legalmente en el sur de California, desempeñándose como guardia de seguridad y entrenador personal.

No obstante, su situación cambió drásticamente la última semana. Apenas minutos después de presentarse al control, fue esposado y trasladado a un centro de detención en Adelanto. Sus amigos informaron que existe la posibilidad de que sea deportado a Guyana, país con el que no tiene vínculos, lo que ha generado gran preocupación entre ellos.

¿Qué más se sabe sobre este caso?

Jeff Markwardt y Ellie Guthrie, quienes visitaron a Alves en el centro de detención, expresaron su inquietud por su estado emocional y la falta de garantías procesales. Guthrie comentó que Alves se mostraba abrumado y cansado, sin claridad sobre su futuro.

Ambos amigos no solicitan un trato preferencial, sino que desean que su caso se resuelva de manera justa en los tribunales. Markwardt subrayó que Alves ha cumplido con todas las condiciones de su estatus migratorio desde el fallo de 2018, manteniendo un caso de asilo válido.