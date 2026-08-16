El asesor fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, respaldó recientemente la polémica iniciativa de equipar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con guantes que pueden emitir descargas eléctricas. Homan señaló que la implementación de estos dispositivos podría reducir la necesidad de utilizar fuerza letal en situaciones complicadas con los inmigrantes. ¿Qué más comentó?

EE. UU.: Homan anuncia uso de guantes de descarga eléctrica de ICE en redadas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha compartido su intención de invertir hasta 20 millones de dólares en un nuevo dispositivo destinado a facilitar el cumplimiento de las normas durante las operaciones de control migratorio en EE. UU. Según WOOD TV, este nuevo equipo, conocido como 'Emisores de Voltaje de Salida Baja Generados' o GLOVE, ha sido presentado y respaldado por Homan en el programa 'Fox & Friends'.

EE. UU.: Homan se pronuncia sobre el uso de guantes de descarga eléctrica de ICE en redadas.

Tal como señaló el líder fronterizo, el objetivo principal de esta nueva medida es evitar recurrir a la fuerza letal de manera abrupta, enfatizando que “no se puede pasar de cero a cien de repente”. Cabe resaltar que los guantes, fabricados por Compliant Technologies, tienen la capacidad de generar una descarga eléctrica de hasta 380 voltios al entrar en contacto con la piel, aunque no están diseñados para incapacitar a una persona.

Asimismo, se sabe que este dispositivo ha sido utilizado previamente en centros penitenciarios y por departamentos de policía, donde ha demostrado ser efectivo en el control de reclusos difíciles de manejar.

Bajo este contexto, Justin Hall, un carcelero de Kentucky, compartió su experiencia con la Associated Press, asegurando que su agencia ha empleado estos guantes durante los últimos cuatro años. Hall relató haber recibido descargas eléctricas en más de diez ocasiones, describiendo la sensación como un dolor intenso que cesa al perder el contacto.

Además, destacó que los guantes son una herramienta eficaz para disuadir comportamientos problemáticos, asegurando que “es más seguro para el recluso y para el personal”, y que ha sido clave para mantener el orden en su centro penitenciario.

¿Qué declaró Homan sobre esta medida?

Durante la primera defensa pública de los guantes por parte de la administración Trump, Homan destacó que este dispositivo ofrecería a los agentes una alternativa de fuerza no letal, comparable a las pistolas Taser o al gas pimienta.

El encargado de la frontera mencionó que “pasará un tiempo” antes de que los agentes del ICE empiecen a emplear estos dispositivos, dado que la agencia americana se encuentra en proceso de elaboración de protocolos de capacitación para regular su uso e implementación.